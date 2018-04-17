وزارة التغير المناخي والبيئة تضبط 400 طائر على قائمة “سايتس” قبل تداولها بشكل غير شرعي

ضبطت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية في إمارة الشارقة، حوالي 400 طير من طيور الزينة التي يتم تداولها داخل الدولة بطرق غير مشروعة والمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

وجاء ذلك من خلال أعمال التفتيش والتدقيق التي تقوم بها إدارة الامتثال البيئي بالوزارة حيث تم بالتنسيق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، ضبط أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية يقوم بإيواء عدد كبير من الطيور في شقته السكنية في إمارة الشارقة وممارسة نشاطه داخل الشقة.

ومن جهته قال مدير إدارة الامتثال البيئي في الوزارة محمد الزعابي: ” إن الوزارة حريصة ضمن أهدافها الاستراتيجية لحماية الحياة الفطرية وتنظيم عمليات تداول وحيازة الحيوانات والطيور على تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية بهدف منع عمليات التهريب والتي تؤثر سلبا على القطاعين البيئي والاقتصادي”.

وأوضح أن عملية ضبط طيور الزينة تمت بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية في إمارة الشارقة، وبالتنسيق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، حيث تم مداهمة شقة أحد الأشخاص من الجنسيات الآسيوية، وضبطت أعداد كبيرة من الطيور المدرجة على قائمة اتفاقية سايتس لحماية الحياة البرية يتم تداولها بدون أوراق رسمية تثبت حيازته لها ما يخالف المادة رقم 3 من القانون الاتحادي رقم 11 والتي تستوجب على مالك تلك الطيور إثبات الحيازة القانونية لأية عينة من الأنواع المدرجة في ملاحق القانون.

وأضاف: ” كما أن ممارسة هذا النشاط التجاري داخل شقة سكنية دون الحصول على أي تسجيل من السلطات المختصة يخالف المادة رقم 18 من القانون والتي يجب بموجبها قيام كل من يمارس أي نشاط يدخل في إطار أحكام هذا القانون أن يقدم طلبا للتسجيل لدى السلطة الإدارية وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير على أن يتضمن القرار شكل الطلب والشروط الواجب توفرها للتسجيل وبيانات السجلات”.

وأشار إلى فرق الرقابة التابعة للوزارة قامت بتحريز الطيور المضبوطة كافة، ونقلها إلى أحد مراكز الحجر التابعة للوزارة.

وأكد الزعابي على أن الوزارة تسعى من خلال أعمال التفتيش والتدقيق على المنشآت الحيوانية بالتنسيق مع السطات المعنية ومعاقبة مخالفي تلك القوانين والقرارات التشريعية المعمول بها إلى تحسين موقع الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية ذات العلاقة باختصاصاتها من خلال مؤشر إنفاذ التشريعات البيئية ومؤشر التشدد في التشريعات البيئية.

ولفت إلى أن الوزارة من خلال بوابة حكومتي الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المباشرة بمراكز إسعاد المتعاملين تلقت منذ بداية العام الجاري 28 بلاغا تنوعت بين مخالفة أحكام قانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وقانون الرفق بالحيوان إلى جانب مخالفة احكام قوانين حماية البيئة وتنظيمها.