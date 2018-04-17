مصر والإمارات تدشنان شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي المصري

دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دولة الإمارات برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة حيث التقى الوفد معالي شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية وتم الاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما تم خلال الزيارة عقد مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي ومعالي عهود خلفان الرومي ومعالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر ومعالي الدكتور صالح عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث تم الإعلان خلال المؤتمر عن مجموعة من أهم المشاريع المشتركة في مجال التطوير الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأكد معالي محمد القرقاوي في هذا الخصوص أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هي ترسيخ شراكة استراتيجية متكاملة بين الامارات ومصر في مجال التطوير الإداري والحكومي”.

ولفت معاليه إلى أن العلاقة بين الإمارات ومصر علاقة تاريخية أرساها باني نهضة الإمارات ومؤسسها الشيخ زايد رحمه الله.. الذي كان يؤمن دائما أن نهضة مصر هي نهضة الأمة العربية”.

وقال معاليه ” لدى الحكومة المصرية اليوم رؤية واضحة وخطوات جدية واستباقية في تطوير العمل الحكومي”.. مشيرا الى انه من خلال الشراكة الاستراتيجية للتطوير الحكومي بين الإمارات ومصر سنعمل على وضع أسس جديدة في العمل الإداري العربي.

وأضاف القرقاوي ” نهضة مصر نهضة للعرب.. وخير مصر خير للعرب.. وتجربة الإمارات جزء من المسيرة التنموية العربية”.

وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تطمح إلى التعاون وتبادل الخبرات في أربعة محاور أو مجالات رئيسية هي.. المحور الأول هو الأداء والتميز الحكومي عبر تطبيق منظومة التميز الحكومي العالمي وتوفير الدعم لعقد أول مؤتمر للتميز الحكومي بجمهورية مصر العربية والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية بالاستناد إلى التجربة الإماراتية المتميزة في هذا الخصوص.

والمحور الثاني هو القدرات الحكومية من خلال عدة مشاريع وبرامج تشمل تصميم وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية وتوفير تدريب عملي للنخبة من الموظفين وتوفير المواد التدريبية للكفاءات التخصصية وعقد جلسات قيادية لمتحدثين إماراتيين وعقد ورش عمل لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى والتصورات بالإضافة إلى العمل على تصميم مركز اختبارات عالمي المستوى للأكاديمية الوطنية للقدرات في مصر.

أما المحور الثالث فيتمثل في الخدمات الحكومية وتشمل إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في جمهورية مصر العربية ويتضمن تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية والعمل على تصميم رحلة المتعامل على غرار تلك المعتمدة في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة /ورحلة المتعامل هي تقسيم سلسلة تفاعلات المتعامل كي يحصل على الخدمة إلى مراحل منفصلة لتحليلها وتطويرها لتوفير الفرصة لموظفي خدمة المتعاملين لتحقيق رضاء المتعاملين في كل مرحلة/ بالإضافة إلى التحول الذكي بما في ذلك تطوير الخدمات الذكية وتطوير خدمات الموارد البشرية لموظفي الحكومة.

إلى ذلك يتمثل المحور الرابع في المسرعات الحكومية إنشاء أول مسرعات حكومية مصرية بالتعاون مع حكومة الإمارات والتي تسعى إلى مواجهة التحديات الرئيسية في العمل الحكومي التي قد تبطئ من وتيرة الإنجاز بغية تحقيق المستهدفات في مدة زمنية قصيرة بحيث تسهم هذه المسرعات في تسريع إنجاز المشاريع والقوانين وتطبيق السياسات وإرساء ثقافة الابتكار والريادة في العمل الحكومي وبناء آلية عمل تكاملية بين مختلف فرق العمل الحكومية من جهة وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى.

وضمن مبادرات المرحلة الأولية من محور التميز الحكومي سوف يتم تدريب 1000 موظف على التميز الحكومي كما ستعقد أكثر من 50 ورشة عمل للتعريف بمنظومة التميز الحكومي في مختلف المؤسسات الحكومية ضمن قواعد عامة تشكل مظلة للعمل الحكومي العام وأخرى مصممة وفق منظومة عمل كل قطاع حكومي بعينه.

وتشمل المبادرات تدريب واعتماد مستشارين ومقيمين لدعم جائزة مصر للتميز الحكومي بالإضافة إلى توفير تدريب أكاديمي تطبيقي للنخبة من موظفي الحكومة في مجال التميز والحصول على دبلوم التميز الحكومي وكذلك عقد جلسات قيادية يستعرض فيها متحدثون إماراتيون التوجهات الحكومية المستقبلية.