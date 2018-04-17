عموري: جوائز المحترفين ظلمت عجب وبرمان

عبر قائد فريق نادي العين عمر عبدالرحمن “عموري” عن سعادته بمعادلة الرقم المسجل لزميله اللاعب السابق أسامواه جيان لمصلحة الفريق في المقام الأول على نحو ما يسعى جميع اللاعبين، موضحاً أن وجود 4 لاعبين ضمن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية يؤكد القيمة الفنية العالية للاعبين الذين يستحقون الأفضل والتتويج بالجائزة في الموسم الحالي بالإضافة إلى جائزة القفاز “الذهبي” لأفضل حارس والذي يستحقه خالد عيسى.

وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين أن زميله ريان يسلم يستحق جائزة أفضل لاعب مواطن لأنه قادم بقوة في سماء التألق بعالم الكرة حتى تمثل له دافعاً قوياً للمستقبل الذي ينتظره لخدمة الكرة الإماراتية في نادي العين.

وأشار عموري إلى أن الجائزة ظلمت شقيقه محمد عبد الرحمن وزميله أحمد برمان لانهما يستحقان نجومية هذا الموسم من خلال الأداء القوي في كل المباريات، منوهاً إلى أن اللاعب الياباني شيوتاني يستحق نجومية الموسم أيضاً لأنه قدم مستوى جيداً في الموسم الحالي في أكثر من مركز على مستوى الملعب، إلى جانب تميزه القوي إثر الإصابة التي تعرض لها أثناء الموسم.