زيدان: هناك كارهون لريال مدريد

رد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، على الانتقادات التي تطول فريقه بعد ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي منحت “الملكي” التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي، مشيراً إلى أن ناديه يكتسب عشاقاً جدد كل يوم.

ولم يرغب زيدان في بداية المؤتمر الصحافي في الحديث كثيراً عن الجدل المصاحب لركلة الجزاء المثيرة للجدل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع التي سجلها كريستيانو رونالدو، ومنحت فريقه التأهل لنصف نهائي “التشامبيونز ليغ” على حساب “البيانكونيري”.

ولكنه قال: “لطالما كان هناك دائماً كارهون لريال مدريد، أعتقد أن المشكلة هي العكس، عشاق ريال مدريد يتزايدون كل يوم، أعتقد أن هذا يحدث لأنه النادي الأفضل، ونحن ناد صاحب أكبر جماهير في مدريد، وهذا يتزايد كل يوم، من الأفضل الحديث عن الأمور الإيجابية وليس على السلبيات”.

وأشار زيدان إلى أنه لا يتحول إلى مدافع عن ريال مدريد في كل مقابلة إعلامية، ولكنه يحاول الدفاع عن الظلم الذي يتعرض له الفريق.

وقال: “لست هنا لأتحدث وأدافع عن أنفسنا كل يوم، حين يكون هناك شيء غير عادل أقوله، لا أكثر، أنا لست هنا لانتقد شيئاً، كل شخص يعبر عن رأيه، هناك مناقشات وهذا أفضل، ولكن حين يكون شيء ظالم يقلل من الاحترام لنا، فعلي أن أقول الاشياء بحيادية”.

واعتبر زيدان أن كل الجدل الذي صاحب الدور ربع النهائي والتحكيم بعد احتساب ركلة جزاء على مدافع يوفنتوس مهدي بن عطية في الثواني الاخيرة من لقاء إياب ربع النهائي، لن يؤثر في التحكيم أو قرارات “يويفا” في الدور نصف النهائي الذي سيواجه فيه فريقه بايرن ميونخ الألماني.

وقال: “نحن سنقوم بعملنا والحكم سيقوم بعمله، أنا على ثقة بذلك”.