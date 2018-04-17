شاهد بالفيديو | لقطات مؤثرة لرد فعل غوريلا أنجبت للمرة الأولى

أظهرت صور وفيديوهات مذهلة التقطت في حديقة عالمية أول رد فعل بين الغوريلا الأم وطفلها الرضيع فور ولادته.

وتبين اللقطات التي نشرتها الصفحة الرسمية للحديقة الغوريلا وهي تحمل مولدها باهتمام شديد وتظل محدقة به لتتأمل في شكله، ثم تقبل رضيعها بلطف عدة مرات، لتضعه بالقرب منها قبل إيداعها في مكانه للراحة داخل القفص.

وكانت الغوريلا التي تدعى كالايا انجبت للمرة الأولى ابنها، الذي أطلق عليه اسم “مو كي”، يوم الأحد في معهد سميثسونيان الوطني للحيوانات في عاصمة واشنطن.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” كانت ولادة الغوريلا المدهشة هي الأولى منذ 9 سنوات في حديقة الحيوان، حيث التقط مسؤولو الحديقة اللحظة الخاصة، التي تم نشرها عبر موقع حديقة الحيوان على الإنترنت، وكذلك عبر وسائل الإعلام الاجتماعية صباح أمس “الاثنين”.