“إعمار للترفيه” تطلق بطاقة BIG Ticket مع تخفيضات تصل إلى 40 بالمئة في أبرز الوجهات في دبي

نقدّم لكم فرصة استثنائية لاختبار تجربة رائعة تتيح لكم زيارة أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في دبي، مع إطلاق “إعمار للترفيه” بطاقة Dubai BIG Ticket التي تضمن لكم قيمة استثنائية!

بإمكان سكان المدينة وزوارها على حد سواء الحصول على هذه البطاقات التي يسري مفعولها لمدة 30 يوماً من تاريخ الشراء، والاستفادة من خصومات تصل حتى 40 بالمئة على أسعار التذاكر العادية*، والاستمتاع بتمضية أوقات لا تنسى في استكشاف أشهر المعالم الترفيهية في المدينة.

ويمكن لعشاق المغامرات اختيار ما يصل إلى ست وجهات لتكون مشمولة في تذكرة Dubai BIG Ticket الخاصة بهم، ويشمل ذلك كلاً من:

فيرتشوال رياليتي بارك

أحدث الوجهات التي أطلقتها “إعمار للترفيه” في “دبي مول”، تأخذ الزوار من خلالها في رحلة إلى عوالم تكاد تغيب فيها الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال، مع منصات الواقع الافتراضي والمعزز! إنها تجربة استثنائية بكل المقاييس!

دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية

استكشفوا عوالم البحار والبيئات المائية بكل ما تحفل به من غرائب مدهشة في “دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية” في “دبي مول”، وتعرفوا على أسماك القرش والراي، وملك التماسيح، والقندس، والكائنات الليلية وغيرها الكثير. ويمكن ترقية البطاقة للاستمتاع بتجربة “المستكشف” أو لقاء ملك التماسيح والقندس وأسماك الراي.

قمة البرج، برج خليفة سكاي

شاهدوا مدينة دبي ومحيطها من ارتفاعات غير مسبوقة في منصة المشاهدة الأعلى في العالم مع شرفة خارجية في الهواء الطلق في “قمة البرج، برج خليفة سكاي” التي تضمّها التحفة المعمارية البالغ ارتفاعها 828 متراً (2716.5 أقدام).

حلبة دبي للتزلج

استمتعوا بتمضية أوقات مفعمة بالنشاط والتسلية في “حلبة دبي للتزلج” المصمّمة وفق المعايير الأولمبية العالمية مع عروض التزلج العادية، أو قوموا بترقية تذكرتكم لاختبار تجربة الثلوج المتساقطة أو الديسكو أو أمسيات الدي جيه المفعمة بالمرح والترفيه.

ريل سينما

استرخوا في أجواء ملؤها الرقي والتميز وشاهدوا أضخم الإنتاجات العالمية في “ريل سينما” سواء في “دبي مول” أو “دبي مارينا مول”، مع أحدث تقنيات العرض البصري والصوتي لتجربة مشاهدة لا مثيل لها. ويمكن لعشاق السينما ترقية تذاكرهم لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد أو دخول صالات “دولبي” و”بلاتينوم”.

كيدزانيا

تقدّم “كيدزانيا”، مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال في “دبي مول”، فرصة تجربة أكثر من 80 مهنة في أجواء مسلية يتعلم فيها الصغار مهن الكبار بما في ذلك الطاهي والطيار ومقدم البرامج التلفزيونية ورجل الإطفاء، والكثير غيرها!

للحجز أو للاطلاع على المزيد من المعلومات وكافة الشروط والأحكام، زوروا الموقع www.DubaiBIGticket.com

العرض: تخفيضات بقيمة 40 بالمئة على أشهر الوجهات الترفيهية في دبي مع بطاقة Dubai BIG Ticket

الوجهات: اختاروا الوجهات المفضلة لديكم بما يشمل “فيرتشوال رياليتي بارك” و”دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية” و”برج خليفة” و”حلبة دبي للتزلج” و”ريل سينما” و”كيدزانيا” مع إمكانية ترقية التذاكر

المكان: يمكن شراء البطاقات من مداخل الوجهات أو عبر الموقع www.DubaiBIGticket.com

الشروط والأحكام:

يسري العرض لمدة 30 يوماً من تاريخ شراء البطاقة

لا يمكن استبدال البطاقة أو استرداد قيمتها

تتضمّن البطاقة دخول الوجهات ولا تشمل أية خدمات أخرى غير مجانية

البطاقة صالحة للدخول لمرة واحدة لكل وجهة

لا يمكن استخدام البطاقة بموازاة أي عرض آخر

يجب أن يكون الأطفال الذين يقل طولهم عن 120 سنتمتراً برفقة شخص بالغ لدخول “كيدزانيا”

يمكن ترقية تذاكر “ريل سينما” لتشمل الأفلام ثلاثية الأبعاد وصالات “دولبي” و”بلاتينوم”

يمكن ترقية بطاقات “دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية” لتشمل تجربة “المستكشف” أو لقاء ملك التماسيح والقندس وأسماك الراي.

يمكن ترقية بطاقات “حلبة دبي للتزلج” لتشمل تجربة الثلوج المتساقطة أو الديسكو أو أمسيات الدي جيه

تطبّق شروط وأحكام أخرى