مايكروسوفت تؤجل إطلاق تحديث ويندوز 10 بسبب مشاكل توقف النظام

كان من المُنتظر أن تُطلق مايكروسوفت تحديث جديد وكبير لنظام تشغيل ويندوز 10 في الأسبوع الماضي، إلا أن الشركة تأخرت بإطلاق التحديث لتُعلن الآن بأن هناك مشكلة أدت للتأخير.

وقالت الشركة أن المشكلة تتمحور حول خطأ في النظام يزيد من التوقف المفاجئ للنظام أو ما يُعرف “شاشة الموت الزرقاء” وهي مُشكلة تؤدي لإغلاق النظام بشكل كامل ومفاجئ بسبب مشكلة فادحة.

ويبدو أن مايكروسوفت قد فَضلت بناء تحديث جديد بشكل كاملا بدلا من إصلاح المشاكل في التحديث الذي كان من المُفترض أن تُطلقه الأسبوع الماضي، وهو ما أكدته الشركة في إعلان لها على موقع ويندوز.

يُذكر أن هذا الأمر يُمكن أن يؤجل إطلاق التحديث للمستخدمين العاديين حتى شهر مايو.