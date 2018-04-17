“تنمية المجتمع” تعلن فتح باب التسجيل في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم

أعلنت مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع عن فتح باب تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم من مختلف إمارات الدولة حتى نهاية مايو القادم عبر موقع الوزارة الالكتروني www.mocd.gov.ae.

وأوضحت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة أن مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم تستقبل الطلاب من فئات الإعاقة الذهنية والتوحد إضافة إلى حالات التأخر النمائي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

ولفتت إلى أن مركز أم القيوين للتوحد يتخصص في تأهيل حالات اضطراب طيف التوحد فيما يتخصص مركز دبي للتدخل المبكر برعاية وتأهيل حالات الأطفال الذين لديهم تأخر نمائي سواء من النواحي الجسدية أو الحسية او التواصلية من أجل التخفيف من آثار الإعاقة على الطفل وأسرته إن وجدت والتقليل من إمكانية تحول التأخر النمائي إلى إعاقة وتوعية الأسر وإشراكها بالبرامج التدريبية الأسرية التي من شأنها تطوير قدرات الأطفال في مختلف الجوانب الإدراكية والتواصلية والاجتماعية والجسدية.

وأشارت إلى أن تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم تتم عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.mocd.gov.ae لتوفير الوقت والجهد على ولي الأمر المتقدم بطلب التسجيل وتوفير عناء التوجه إلى مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وتسهيلا لإجراءات التسجيل فقد اقتصرت على إرفاق بعض المستندات الرسمية عن حالة الطفل والتقرير الطبي الذي يفيد بوجود الإعاقة أو التأخر النمائي والذي على أثره يتم تحديد مواعيد المقابلات التشخيصية للمستفيدين خلال فترة زمنية وجيزة وإبلاغ ولي الأمر عن نتائج التقييم.

وأوضحت أن الوزارة انتهت من مشروع الملف الالكتروني للطلبة الملتحقين حيث يتم تحويل عملية التسجيل الالكترونية إلى المختصين في لجنة الأهلية الذين يقع على عاتقهم البت في الحالات عبر الشبكة الداخلية للوزارة “مرسال” ومن ثم تقديم التوصيات اللازمة لكل طفل والتي تشمل خطته التربوية الفردية والبرامج التأهيلية والتربوية اللازمة له حيث يمكن الملف الالكتروني المختصين في مختلف المجالات في الوزارة من تتبع تقييم الحالة وتبادل المعلومات والتقارير الطبية والنفسية عنها الكترونيا وبالتالي دقة حفظ الملفات والوصول إليها بسهولة وتخفيف المزيد من الجهد الذي تتطلبه اجتماعات اللجنة المنتظمة وسرعة اتخاذ القرار نحو أهلية الخدمات المقدمة لكل حالة على حدة .. مشيرة إلى أن هذا الملف الإلكتروني صديق للبيئة كونه يقلل من استخدام الكثير من الأوراق.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم تقدم مجموعة من الخدمات التأهيلية والتربوية الهادفة إلى تطوير مهارات أصحاب الهمم في مختلف المجالات وإدماجهم في الحياة الاجتماعية العامة والتي من أهمها خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي لتطوير المهارات الحركية والعلاج اللغوي إضافة إلى خدمات التقييم النفسي وتعديل السلوك وخدمات الفصول التعليمية التي تركز على المهارات المعرفية للطلبة والحياتية العامة أما في مرحلة التأهيل المهني فتأخذ الخدمات طابعا مهنيا واستقلاليا لتمكين أصحاب الهمم من المهارات المهنية التي تكون لها داعما في مستقبلهم المهني وتساعد على حصولهم على فرص عمل.