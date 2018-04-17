محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الكوري

بواسطة / بتاريخ 2018-04-17 في 8:09 م /
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر معالي سونغ يونغ مو وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية الذي يزور البلاد حاليا.

وبحث سموه ووزير الدفاع خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون العسكرية والدفاعية .. وتبادلا وجهات النظر حول التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة

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