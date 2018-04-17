فرنسا: انضمام أربع دول أخرى إلى شراكة مكافحة التهرب من العقاب لاستخدام الكيماوي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الثلاثاء انضمام أربع دول أخرى إلى الشراكة الدولية لمكافحة التهرب من العقاب لاستخدام الاسلحة الكيماوية ليصل بذلك عدد أعضاء هذه الشراكة إلى 27 دولة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان كلا من النرويج وإستونيا وفنلندا وسلوفينيا انضمت الى الهيئة الدولية التي تهدف إلى تعقب وفرض عقوبات على كل من يصنع أو يستخدم الاسلحة الكيماوية.

وأوضحت الوزارة ان توسيع العضوية يأتي “في سياق دولي يتميز بزيادة في استخدام الأسلحة الكيماوية لاسيما في سوريا”.

وتتهم فرنسا ودول غربية أخرى النظام السوري باستخدام أسلحة دمار شامل ضد جماعات المعارضة والمدنيين.

وتهدف الشراكة التي شاركت دولة الكويت في تأسيسها في يناير الماضي إلى استكمال الآليات الدولية الأخرى التي تحقق في استخدام أسلحة الدمار الشامل كما تسعى إلى محاسبة المسؤولين عنها.