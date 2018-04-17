شاهد بالصور | دانداكيل .. منطقة البراكين الملونة في إثيوبيا

في منطقة أفار بشمال أثيوبيا، تقع منطقة صحراء شاسعة تسمى “دانداكيل”، تحوي هذه المنطقة ألوان زاهية وخيالية نتيجة للبراكين المنتشرة فيها.

وبحسب صحيفة “ذا أتلانتيك” الأمريكية، فإن منطقة دانداكيل تقع على منخفض 125 متر تحت سطح الأرض، وتعتبر أكثر الأماكن الساخنة وغير قابلة للسكن في العالم، حيث تتراوح درجة الحرارة ما بين 94 درجة فهرنهايت إلى 122 فهرنهايت.

تعرف المنطقة بالبراكين الكثيرة التي تسببت في خروج أملاح ومعادن مذهلة تحت سطح بحيرة والتي تتدرج ألوانها المذهلة نتيجة سرعة تبريد هذه المواد المنصهرة وكذلك نوعية المعادن والأملاح التي تضمها.

تبين الصحيفة أن المنطقة تضم العديد من الينابيع الكبريتية والبراكين والبرك الحمضية والمناطق الملحية والبحيرات الملونة الغنية بالمعادن، التي تشكلت نتيجة خروج مواد منصهرة من بين 3 طبقات تكتونية للأرض.

تتابع الصحيفة بالقول أن البراكين النشطة تسخن المياه وتجلب الكبريت والحديد إلى السطح لتتركها بألوان مثل الأصفر والأخضر والبرتقالي.

وعلى مر العصور، شكلت المنطقة كنز للأهالي الذين ينتقلون إليها باستخدام الجمال من أجل جلب الملح بأيديهم، ومؤخرا أصبحت مقصد سياحي، باعتبارها أحد الظواهر الغريبة على سطح الأرض.