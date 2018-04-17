القاهرة : ننخرط بمفاوضات سد النهضة ولا نرغب في إعاقة بنائه

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تنخرط في مفاوضات سد النهضة بكل “جدية ومرونة”، ولم ترغب في أية مرحلة في “إعاقة بنائه”.

جاء ذلك خلاله لقائه نظيره البورندي، آلان ايميه نياموتويه، أثناء زيارة للعاصمة البوروندية بوغمبورا، بدأها الثلاثاء وتستمر يومين، وفق بيان للخارجية المصرية.

ووفق البيان فإن “المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات الإقليمية المتعلقة بالوضع في القارة الإفريقية، لاسيما الصومال وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وجهود مكافحة الإرهاب”.

وأشار البيان إلى أن “شكري أحاط نظيره البوروندي بتطورات مفاوضات سد النهضة”.

وأكد شكري على أن “مصر تنخرط في تلك المفاوضات بكل جدية ومرونة، وأنها لم ترغب في أية مرحلة في إعاقة بناء السد الذي تعلم أنه يحقق مصالح تنموية للأشقاء في إثيوبيا”.

ومضى قائلاً، “فقط ما تريد (مصر) أن تحققه هو ضمان عدم الإضرار باستخداماتها من مياه النيل التي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون مصري اعتمادا كاملا”.