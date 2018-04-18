لحظات عصيبة مع أخطر مهنة في العالم

بواسطة / بتاريخ 2018-04-18 في 8:12 ص /
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بدأ عمال الكهرباء فى الصين، فى توصيل خطوط التيار العالى، عبر أطول الأنهار الصينية.

وأظهر الفيديو الذى نشرته قناة New China TV، على اليوتيوب، لحظات عصيبة للعمال خلال توصيل التيار ذو الجهد العالي.

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