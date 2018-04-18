قرعة نصف نهائي كأس رئيس الدولة اليوم

تسحب في الساعة 11 صباح اليوم قرعة منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك في مقر اتحاد الكرة في الخوانيج، التي قد تسفر عن مواجهات «ديربي» نارية في حال وقع العين بمواجهة الوحدة، وشباب الأهلي بمواجهة الوصل.

وسيشارك في مراسم سحب قرعة مسؤولو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بمشاركة وحضور ممثلي الفرق الأربعة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي، وهي الوحدة (حامل اللقب) والعين، وشباب الأهلي، والوصل.

وستكون كل العيون شاخصة نحو القرعة، لتحديد مسار الفرق الأربعة في المسابقة الغالية، وفرص كل منها في الوصول إلى مدينة زايد الرياضية لخوض المباراة النهائية.

وستترقب الجماهير مصير فرقها، خاصة مع استمرار الوحدة حامل اللقب في المسابقة، حيث يتطلع إلى الحفاظ على الكأس الغالية التي نالها في الموسم الماضي على حساب النصر، إلى جانب تواجد العين الطامح إلى تحقيق الثنائية، وجانب شباب الأهلي الفائز باللقب 8 مرات من قبل (تحت اسم الأهلي)، والوصل الذي يريد تضميد جراح إخفاقات الابتعاد عن منصات التتويج، عبر استرداد حلاوة الفوز بالألقاب التي غاب عنها منذ بداية عصر الاحتراف.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قد قررت للمرة الأولى هذا الموسم تطبيق نظام سحب القرعة لكل دور بشكل منفرد، مما زاد من غموض مسار الفرق التي تتطلع إلى بلوغ المباراة النهائية. ويشهد الدور نصف النهائي مشاركة الفرق الأربعة التي سبق لها إحراز اللقب 18 مرة من قبل، حيث نال شباب الأهلي اللقب (8 مرات)، مقابل (6 مرات) للعين، ومرتين لكل من الوحدة والوصل.

وكان شباب الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي بفوزه على الشارقة بهدف دون مقابل، بينما حقق الوصل الفوز على دبا الفجيرة بنفس النتيجة، في حين تجاوز العين عقبة الفجيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وحقق الوحدة الفوز الأبرز بفوزه الكبير على الجزيرة بثلاثية نظيفة. وستقام مباريات الدور نصف النهائي يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، على أن تقام كل مباراة على ملعب محايد، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية المقررة إقامتها في الثالث من مايو/ أيار المقبل.

ولم يصدر عن اتحاد اللعبة حتى الساعة أي إعلان رسمي عن موعد النهائي، رغم اقتراب الموعد المحدد وفق الأجندة الصادرة من قبل لجنتي دوري المحترفين والمسابقات في اتحاد الكرة بداية العام الحالي في الثالث من مايو/ أيار المقبل.