اليوم.. “وورلد آرت دبي 2018”
يقدّم حدث “وورلد آرت دبي” الأعمال الفنيّة الجميلة والمميّزة بأسعار تمكّن كل من يهوى اقتناء الألوان والأحاسيس المرهفة على لوحة أن يشتري ما يعجبه بأسعار مناسبة.
فنّانون من جميع أنحاء العالم يشاركون في هذا الحدث الفنّي السنوي والّذي يقدّم أجواء إبداعيّة وفعاليّات وورش عمل منوّعة تضفي السرور إلى أوقات الزائرين.
إنّ الفن للجميع ضمن أعمال هذا المعرض والكل يستطيع أن يبتكر ويبدع فلا تفوّتوا هذا الحدث وزوروا مركز دبي التجاري العالمي للإستفادة من “وورلد آرت دبي”. الرجاء تفقّد الموقع للحصول على تفاصيل التواريخ والأوقات فور الإعلان عنها.
التاريخ
18 أبريل – 21 أبريل 2018
الموقع
مركز دبي التجاري العالمي – شارع الشيخ زايد