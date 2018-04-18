دبي: سقوط سارق تبرعات المساجد

ضبطت شرطة دبي آسيوياً في العقد الثالث من العمر سرق صناديق التبرعات من دور عبادة في دبي.

وأبلغ «الرؤية» مدير مركز شرطة القصيص في دبي العميد يوسف العديدي أنه جرى تلقي بلاغات متعددة عن سرقة خمسة صناديق للتبرعات عبر كسرها في مساجد متعددة في دبي، وبعد تلقي البلاغ في منطقة الاختصاص شكّل على الفور فريق عمل، وأجريت دراسة عن الحوادث مجتمعة وتحليلها عبر البرامج الأمنية المتوفرة لدى الشرطة.

وبعد دراسة الجرائم ومقارنتها مع بعضها تبين أن المساجد المستهدفة تقع في دائرة معينة وقريبة من بعضها، ما دلّ أن السارق ربما يسكن قريباً من المنطقة ويتنقل سيراً على الأقدام، بحسب العديدي، مشيراً إلى أن رجال البحث والتحري في شرطة دبي ومركز القصيص حللوا السلوك الإجرامي للمجرم وتنبؤوا بهدفه المقبل.

وعلى الفور شددت المراقبة والدوريات في الأماكن المتوقعة، وإعد كمين في المساجد القريبة ليضبط الجاني متلبساً، وهو يحاول تنفيذ سرقته السادسة.

واعترف المتهم الذي تبين أنه هارب من الكفيل وعاطل عن العمل، بإقدامه على الصلاة في المسجد المستهدف ومراقبة المداخل والمخارج ودراسة مكان الحصالة ليكسرها ويسرقها عندما تسنح الفرصة المناسبة.

وبعد اتخاذ الشرطة الإجراء القانوني المناسب، جرى تحويل الجاني إلى النيابة.