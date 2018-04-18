العين: سجّلت البيت باسم زوجها فكافأها بضرّة!

تفاجأت زوجة تعمل على مدى سنوات في وظيفة حكومية مرموقة حينما وصلها خبر من أحد ذويها بأن زوجها عقد القران على فتاة عشرينية وينوي الزواج بها بعد شهر.

الزوجة التي وضعت قسطاً من راتبها على بناء المنزل خاصة وأن رتبها يتعدى راتب زوجها الذي وعدها بأنه سيساعدها على توفير مبلغ بما يختص بتصميم ديكور المنزل وشراء الأثاث.

وعندما تحققت أمنية الزوجة بالانتقال للسكن من منزل إيجار إلى آخر تمتلكه لم تتردد بدافع حبها العميق لزوجها في تسجيل ملكية البيت باسمه، إلا أن القدر شاء غير ذلك فقد أيقنت بأن زوجها رد الجميل بعد تسجيل ملكية البيت باسمه بالزواج عليها.

ومع كل ذلك رفضت قرار الطلاق فقط لأجل الأطفال، وفضلت الاستمرار في الزواج بينما اكتفى هو فقط بالنفقة عليها وعلى أطفالهما، وتوفير مستلزمات المنزل، ووصلت الأمور إلى مشاجرات بينهما لأتفه الأسباب ومازالت المشكلة قائمة.