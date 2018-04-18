إزالة القوارب المهملة من الميناء الحر بأبوظبي اليوم

تبدأ بلدية مدينة أبوظبي اليوم، إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بالقوارب المهملة في منطقة الميناء الحر، تمهيداً للتخلص منها وإزالتها، بعد انتهاء مهلة الـ 30 يوماً أمس، والتي حددتها البلدية لأصحاب هذه القوارب. ومنحت البلدية المهلة المحددة لأصحاب القوارب لتسلمها وإزالتها من موقع الميناء الحر، مؤكدة أنها ستقوم بالتخلص من القوارب المتبقية في منطقة الميناء الحر دون تحمل أي مسؤولية وحقوق تجاه الغير.

وأوضحت البلدية أن القوارب المهملة تؤثر على البيئة البحرية، ما يستوجب الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ على نظافة الشواطئ والمسطحات المائية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في حماية الشواطئ ونشر الوعي بين مرتادي الشواطئ بأهمية حماية شواطئنا من المخلفات والنفايات.

نفذت بلدية أبوظبي، بالتعاون مع جهاز حماية المنشآت وهيئة البيئة وجمعية الصيادين ودائرة النقل ومركز إدارة النفايات «تدوير»، وشركة الصحراء للنقليات، حملة إزالة وترحيل القوارب و«اللنشات» المهملة والمهجورة في ميناء الصيادين الواقع في ميناء زايد، ضمن الحملة التي تستهدف إزالة هذه القوارب مطلع العام الجاري.

وأزالت الحملة في مرحلتها الأولى 12 قارباً مهملاً بعد انتهاء مهلة الإنذار، كما انتشلت 3 قوارب غارقة، فيما أهابت البلدية بجميع أفراد المجتمع للمساهمة في حماية البيئة، والمظهر العام، والتخلص من كافة مشوهات المظهر الحضاري للمدن.