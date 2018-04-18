نجم لاتسيو يرفض يوفنتوس ويفضل ريال مدريد

وكانت صحيفة ماركا قد نشرت نشرت في وقت سابق، أن الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي أبلغ وكيل أعماله برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.أفادت الصحيفة الإسبانية، أن ميلينكوفيتش سافيتش يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد بمثابة الحلم له منذ الصغر.

ونقلت الصحيفة أن سافيتش سيرفض اى عرضاً مغرياً مهما كان من أجل الانتقال إلى ريال مدريد.

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية، أن ريال مدريد وضع اسم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي ضمن قائمة اهتماماته خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية القريبة من ريال مدريد، أن النادي الملكي وضع عدة أسماء تحت النظر من أجل ضمهم الصيف القادم في عملية الاحلال والتجديد في صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة أن لاتسيو الإيطالي سيسمح لموهبته الصربية ميلينكوفيتش سافيتش بالرحيل، إذا وصله عرضاً ضخماً مقابل 170 مليون يورو.

ويرتبط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعقد مع لاتسيو الإيطالي يمتد حتى عام 2021، ولا يوجد في العقد أى شروط جزائية تسمح برحيل اللاعب دون إذن ناديه.

وظهر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش البالغ من العمر 22 عاماً مع عدة أندية أوروبية منذ بداية مسيرته، حيث لعب 100 مباراة كمحترف مع جينك البلجيكي وفوجفودينا الصربي ولاتسيو الإيطالي.

ومن المتوقع انضمام ميلنكوفيتش سافيتش إلى كتيبة المنتخب الصربي التي ستخوض كأس العالم 2018 في روسيا الصيف القادم.