الجبال الخضراء في الهند

تضم الهند مجموعة من الجبال والتلال الخضراء المذهلة، والتي رغم جمالها، لا يعرفها الكثير من السياح.

ورصد موقع “سكوب هوب” المهتم بالسفر التلال والجبال الخضراء المذهلة في الهند، التي تستحق أن تصبح قبلة السياح المحبين للبيئة الجميلة والرائعة في شرق وجنوب أسيا.

يوضح الموقع أن جبال كاملة مغطاة بالغابات أو بالمزارع الخضراء مثل مزارع الشاي والقهوة، والتي يكسبها منظرا بديعا.

أول هذه الجبال هو جبل أسام، خارج مدينة جواهاتي، وهو عبارة عن جنة خضراء تحيط ببحيرة، كما يسكنها قبائل يطلق عليها اسم “اسام”. ويضم هذا الجبل أشجار الفاكهة المتنوعة التي يعتمد أهالي القرى المحيطة عليها في غذائهم.

هناك أيضا جبال شيخالدارا في منطقة ماهاراشترا، حيث يغطي الأعشاب الخضراء اللامعة كل شيء، حتى الجدران القديمة المبية فيها، مما يكسبها منظرا استثنائيا.

في ولاية كيرالا، هناك جبل بونمودي، وعلى عكس الجبال السابقة، فهو مغطى بحدائق الشاي، كما يعبره بعض الأنهار. ويشكل هذا الجبل فرصة مذهلة لمحبي رؤية شروق الشمس الرائع من هذا المكان.

أما جبال تاوانج، فهي مذهلة، فهذه السلاسل الجبلية تتميز بقرية أعلاها على ارتفاع 10 آلاف قدم، وهي قرية مبنية وسط الأشجار المذهلة بينما تمر السحب بين المنازل، لتعطي منظرا لا يتكرر. وعلى عكس غيره، فإن هذا الجبل مشهور للسياح.

جبال شيموجا في ولاية كارناتاكا، فتعرف بمساقط المياه ذات المناظر المذهلة، من بينها مساقط جوج، واحدة من أكثر الشلالات شهرة في الهند.

هناك أيضا جبال كاناتال، في ولاية موسوري، ويكن جمالها، أن جزءا منها محاط مثل شبه جزيرة بمياه نهر يمر في وسطها، ليوفر ملاذا لا يصدق لمحبي الاستجمام وسط الطبيعة.

أما عن لؤلؤة الجنوب، فهي جبال ييركود، والتي تمتاز بجمال طبيعي لا يصدق. المنظر يبدوا مذهلا نهرا محاطا بالأشجار والتي يمكن التنزه فيها أو أخذ مركب في البحر.