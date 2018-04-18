بلقيس تستعد لإطلاق فيديو “إجتماعي كوميدي” لأغنية “النفسية محتاجة”

عبر قناتها الخاصة في “اليوتيوب”، وبشكل حصري، تستعد الفنانة بلقيس أحمد لطرح عملها المصور الجديد “النفسية محتاجة” خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي صورته بقالب إجتماعي كوميدي، يمس ويمثل فئة كبيرة من المجتمع، جددت تعاونها به مع المخرج سلطان العبد المحسن، الذي إستعان بفريق عمل تصويري وإنتاجي كبير، تنقل ما بين السعودية ولبنان لتصوير المشاهد المختلفة فيه.

وأوضحت بلقيس أنها قررت في هذا العمل المصور الجديد لأغنية “النفسية محتاجة” التي طرحتها في ألبومها الأخير “أراهنكم”، أن تقدم شكلاً مختلفاً كلياً عما قدمته في الأغنية المصورة الأخيرة “حقير الشوق” الذي حقق إنتشاراً ونجاحاً كبيراً بين الجمهور، وكان في قالب تراجيدي مؤثر، وقامت بحذفه من قناتها في “اليوتيوب” مراعاة لمشاعر أحد جمهورها، وقالت: “هذه هي فترة الإمتحانات عند الطلاب وفترة شح الإجازات، لذلك أحببت أن أطلق هذا الفيديو كليب المصوّر ضمن سيناريو إجتماعي كوميدي جميل، وفي هذا الوقت بالتحديد لزرع الفرح والترفيه بين الجمهور، خاصة وأن أغنية “النفسية محتاجة” وطريقة تصويرها ستساعد في زرع السعادة بينهم وتحميسهم للإجازات المقبلة”، مؤكدة أن دورها ورسالتها من خلال الفن التي تقدمه هدفه زرع المحبة والأمل عند الناس جميعاً.

هذا وتعاونت بلقيس التي تترقب وضع مولودها في هذا الشهر، بأغنية “النفسية محتاجة” مع الشاعر تركي الشريف، وفي الألحان مع “سفير الألحان” فايز السعيد، وفي التوزيع الموسيقي مع “سيروس”، وطرحت ضمن ألبوم “أراهنكم” الذي حصد نجاحاً كبيراً في جميع أغنياته على مستوى الوطن العربي، وقد طرحت “البرومو” الخاص بالعمل الجديد في قناتها الرسمية الخاصة في “اليوتيوب” إستعداداً لطرح الأغنية كاملة خلال ايام قليلة قادمة.