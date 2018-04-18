الامارات وبنغلاديش توقعان مذكرة تفاهم لاستقدام العمالة المساعدة

وقعت دولة الامارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية مذكرة تفاهم في شأن العمالة المساعدة وذلك بحضور معالي ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

وقع المذكرة كل من سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ونوميتا هالدار ان دي سي وكيل وزارة شؤون المغتربين التوظيف في الخارج وذلك في ديوان الوزارة في دبي اليوم ( الاربعاء).

واشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي بالتعاون بين حكومتي الدولتين الصديقتين في العديد من المجالات ومن بينها تعزيز التعاون لإستقدام وتوظيف العمالة المساعدة المؤهلة من جمهورية بنغلاديش الى دولة الإمارات وفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

وأوضح معاليه ” ان توقيع المذكرة يأتي في اطار حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على فتح اسواق متعددة امام الاسر واصحاب العمل في الدولة واتاحة خيارات عدة لاستقدام العمالة المساعدة بما يلبي حاجاتهم ويحقق تطلعاتهم”.

وبموجب المذكرة ، اتفق الطرفان على التأكد من أن دخول وتوظيف العمالة المساعدة البنغلاديشية في دولة الإمارات وحماية حقوقها وفقاً للقوانين والإجراءات والإرشادات والأنظمة المعمول بها في الدولة اضافة الى التأكد من أن عملية الاستقطاب والإجراءات السابقة على انتقال العمال للتوظيف في الدولة متفقة مع القوانين واللوائح والاجراءات والمبادىء التوجيهية المعمول بها في جمهورية بنغلاديش وضمان تمتع هؤلاء العمال الذين يتم إرسالهم للعمل في الدولة بالمؤهلات المطلوبة ومؤهلون جسدياً وعقلياً لأداء العمل الذي تم استقدامهم لأجله.

وحددت المذكرة تدابير استقدام وتشغيل العمالة البنغلاديشية بحيث يسمح فقط لمراكز تدبير / مكاتب الاستقدام الخاصة المسجلة والمرخصة في في دولة الإمارات بتقديم طلبات استقدام هذه العمالة المساعدة المقدمة من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفهم كما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في بنغلاديش بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.

واتفق الطرفان على التعاون لوضع قائمة تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة البنغلاديشية وتحديثها باستمرار وكذلك التعاون لتصميم وتقديم برامج توعوية لهذه العمالة قبل المغادرة وبعد الوصول.

ونصت المذكرة على ان يكون صاحب العمل في الإمارات إما مركز الخدمة ” تدبير” الذي يقوم باستقدام وإبرام عقد مع العامل المساعد ويقوم بتشغيله مؤقتاً لطرف ثالث أو يكون رب الأسرة في الدولة الطرف الذي يدخل في علاقة تعاقدية مع عامل مساعد يتم توظيفه عبر مركز تدبير وفقاً لإجراءات المركز حيث يخضع توظيف العامل المساعد لعقد العمالة المساعدة النموذجي المعتمد في الدولة.

كما نصت على ان يتولى مكتب الاستقدام بالدولة إرسال عرض عمل للعامل في المرشح في بنغلاديش يتضمن كافة شروط عقد العمل حسب ما هو منصوص عليه في اللوائح، وذلك للتحقق من قبوله لشروط العمل بما يضمن الموافقة عليها من قبل العامل الذي يقوم فور وصوله الى الدولة بالتوقيع على عقد العمل وكذلك توقيعه من قبل صاحب العمل.

وأكدت المذكرة ضرورة أن يتضمن شروط توظيف العمال البنغلاديشيين في عقد العمل مواصفات الوظيفة والأجر والمنافع الإضافية غير المشمولة في الأجر والغذاء ، والسكن، والمواصلات عند الاقتضاء في وقت تخضع فيه دورية دفع الأجور بما ينص عليه عقد العمل، وتكون الأجور محمية من نظام حماية الأجور.

يذكر ان مراكز الخدمة تدبير ستبدا قربيا بتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة.

وتشمل العمال المساعدة مهن : مستخدم ،بحار ،حارس، راعي، سايس ، صقار، عامل ، مدبرة منزل، طباخ ، مربية أطفال ، مزارع ، بستاني ،مدرب خاص ، ممرض خاص ، مدرس خاص، مندوب خاص ، مهندس زراعي خاص وسائق خاص.