625 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ97 مليون في وأدي الصفا

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 625 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 141 مبايعة بقيمة 420 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضى بقيمة 272 مليون درهم و 115 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 148 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 97 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم فى منطقة ند الشبا.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة فى حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وثالثة فى نخلة جميرا بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 205 مليون درهم منها 25 رهونات أراضى بقيمة 160 مليون درهم و 41 رهونات فلل وشقق بقيمة 45 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 59 مليون درهم وأخرى فى منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 24 مليون درهم.