حذرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم الأربعاء، من عملية احتيال باستخدام وثائق مزورة مفادها أنها من السلطة.

وذكرت سلطة دبي للخدمات المالية أن “المحتالون يستخدمون خطاباً مزيفاً من السلطة لإبلاغ المستلم بأنه تم تحويل مبلغ 3 مليار دولار أمريكي من أموال الاستثمار ليتم تحويله إلى حسابه المصرفي المحدد، وأن المحتالون يطلبون من المستلم لكي يتم تحويل الأموال، استيفاء “نموذج استرجاع الأموال” من السلطة، ودفع رسوم قدرها 31420 مليون دولاراً أمريكياً، كما يزعم الخطاب المزيف الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية أنه من المسؤول التنفيذي الأول (الرئيس التنفيذي) ورئيس العمليات (مدير العمليات).

ونوهت سلطة دبي للخدمات المالية بأن الرسالة و “نموذج استرجاع الأموال” مزورة ولم يتم إرسالها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ولا تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بمعالجة وتحويل الأموال الاستثمارية إلى أي حسابات مصرفية

كما وتشير سلطة دبي للخدمات المالية إلى أنه يمكن للشركات والأفراد تجنب التعرض للخداع من خلال التحقق من الحالة التنظيمية ذات الصلة للشخص قبل التعامل معه، كما أن السلطة لا تتعامل إلا مع الشركات أو الأفراد الذين تثق بهم.

وتجدد سلطة دبي للخدمات المالية التأكيد على أن لديها صفحة على موقعها الإلكتروني مخصصة للتنبيهات التي أصدرتها حول عمليات الاحتيال وتحذيرات وتوجيهات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال المرتكبة على المستهلكين.