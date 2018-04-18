الموافقة على مشروع القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء 18 أبريل 2018م، في مقره بأبوظبي، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، مؤكدا أهميته في تنظيم العمل التطوعي واعتماد مرجعية موحدة له في الدولة، مشيدا بإصدار هذا القانون في عام زايد بما يجسد مبادئ العطاء التي غرسها رائد الخير والعطاء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤسس الدولة وباني نهضتها.

وتسري أحكام هذا القانون على الأعمال التطوعية والمتطوعين والفرق التطوعية، كما تسري أحكامه على الجهات المنظمة للعمل التطوعي، وتكون ممارسة العمل التطوعي وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويهدف هذا القانون إلى نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي في الدولة والتوجهات الحكومية والأجندة الوطنية، وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية، واعتماد مرجعية موحدة للعمل التطوعي في الدولة.

وعرف مشروع القانون ” العمل التطوعي” بأنه كل نشاط فردي أو جماعي بدون مقابل مادي أو وظيفي يهدف إلى تحقيق منفعة للغير.

ووجه السادة أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، اثنان منها من سعادة سالم علي الشحي حول “تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن”، وحول “صرف مساعدات مالية للمواطنين العاجزين عن العمل”.

وقال سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس في كلمة المجلس، ندرك جميعاً أن أولوية المواطن في فكر قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ تمثل إحدى ثوابت العمل والتخطيط والسياسات الوطنية، التي وضع أسسها ومبادئها القائد المؤسس لاتحادنا المجيد، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه. وتمسكاً بالنهج، واقتداء بسيرة ومسيرة القائد المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ وسيراً على خطاه، تمضي قيادتنا الرشيدة ـ

وأضاف لقد جاء تفاعل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع شكوى المواطن علي المزروعي حين تحدث عن شريحة من شرائح مجتمعنا من فئة محدودي الدخل، ليعطي بعداً جديداً للتلاحم الوطني، وخصوصية نموذج العلاقة الفريدة، التي تربط قيادتنا الرشيدة بشعبنا الكريم، ويقدم مثالاً فريداً لنهج قيادتنا الرشيدة وحكومتنا في الاستماع لصوت المواطن.

وقال وإذ يثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن اعتماد أحد عشر مليار درهم كحزمة مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود خلال السنوات الثلاث المقبلة، وحرص سموه على التمسك بنهج القائد المؤسس في رعاية المواطنين، الذين يمثلون هدفاً وأولوية مطلقة لنا جميعاً في العمل الوطني، الذي تتضافر فيه جهود المجلس الوطني الاتحادي والحكومة الموقرة وجميع مؤسسات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وخدمة شعب الامارات وضمان رفاهيته وسعادته، فإن المجلس يشيد أيضاً باستهداف شريحة المساعدات التي وجه بها سموه في اجتماع مجلس الوزراء، جميع الفئات المستحقة للدعم، وتوجيهات سموه بتطوير منظومة الضمان الاجتماعي من خلال مراجعة معايير الاستحقاق والفئات المستحقة وقيمة المساعدات، وهي خطوات تستحق التقدير والاشادة، وتنسجم مع توصيات المجلس ومطالبات الأعضاء.

وقال نيابة عن شعب الاتحاد وباسمكم جميعاً، نقول: شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين في الدولة، ونؤكد أن هذه الخطوة تعزز ريادة الدولة على صعيد التنافسية العالمية في مجال احترام المرأة وتمكينها، لاسيما أن الامارات تتصدر المؤشرات العالمية في مجال احترام المرأة والحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها، مؤكدا أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية بالغة الأهمية للبرامج والسياسات ومنظومة التشريعات الوطنية الهادفة إلى ضمان حماية حقوق المرأة ودعم دورها، ويجسد تجذر القناعة الراسخة بدور المرأة الرئيسي في عملية التنمية الوطنية لدى قيادتنا الرشيدة.

وأكد على أن الخطوات والإنجازات التي تحصد المرأة الإماراتية ثمارها، تمثل نتاجاً لرؤية القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، داعمة حقوق المرأة وتمكينها منذ تأسيس اتحادنا المجيد.

وأضاف أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت نشاطاً مكثفاً ومثمراً للمجلس الوطني الاتحادي على الصعد التشريعية والرقابية وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، حيث عقدت لجان المجلس الوطني الاتحادي، عشر اجتماعات، ناقشت خلالها خمس موضوعات عامة وأربع مشروعات قوانين، بالإضافة إلى قيام لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بزيارة مهمة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس والوزارة، كما شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس في أعمال الجمعية 138 والدورة 202 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت بمقر الاتحاد بمدينة جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 24 ـ 28 مارس 2018؛

وقال لقد شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس خلال الفترة الماضية أيضاً في المؤتمر الـ 27 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالقاهرة، حيث شارك وفد الشعبة في اجتماعات اللجان الرئيسية، كما تم تكريم معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي لفوزها بجائزة التميز البرلماني لفئة رؤساء البرلمانات العربية، ، ويسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم باسمي، ونيابة عنكم جميعاً، بالتهنئة الخالصة إلى معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، بمناسبة فوزها بجائزة التميز البرلماني لفئة رؤساء البرلمانات العربية ، متمنين لمعاليها مزيدا من التقدم والتوفيق في خدمة وطننا الغالي.

بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.

تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد – وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي: يتطلب استمرارية صرف المساعدة الاجتماعية لمستحقيها تحديث تقرير الحالة بشكل سنوي، مما يشكل عبئاً على فئة كبار السن. فلماذا لا يكون هناك ربط الكتروني بين الوزارة والجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن.

وردت معالي الوزيرة قائلة أسئلة مهمة تطرح واشكر سعادة العضو على سؤاله والوزارة تقوم بصورة مستمرة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية لمختلف الفئات، ومن ضمنها فئة كبار السن، وقامت بالربط مع 36 جهة اتحادية ومحلية، الأمر الذي أدى إلى تخفيض زمن تقديم الخدمة وسرعة صرف المعونات، وتم استثناء فئة كبار السن من فئة تطوير الحالة حيث تقوم بالحصول على المستندات من خلال الربط الشبكي الإلكتروني، ولكن هناك من يفضل الحضور الشخصي لمراكز سعادة المتعاملين، وهناك من يتم استعدائهم ضمن نظام توقيع الوكالة لهم، وهناك مبادرات اطلقتها الحكومة للوصول الى كبار السن في منازلهم.

وعقب سعادة سالم علي الشحي قائلا تفضلت معالي الوزيرة مشكورة بالرد والمجتمع يتطلع الى مبادرات الوزارة ولكن هناك حالات عدة موجودة ومواطنين من كبار السن من ضمنهم، وموجود حالات كثيرة من كبار السن لا يوجد مرافقين لهم لاصطحابهم الى الدوائر الحكومية، وهناك من ليس لديه التطبيقات الذكية للتسجيل، متسائلا لماذا لم يتم إيجاد برنامج ويتم ربطه ببطاقة الهوية، لضمان المعلومة واختصار الوقت وتقديم الخدمة على مدى العام، مستعرضا الصعوبات التي يعاني منها كبار السن في حالة مراجعتهم للمراكز، مطالبا بدارسة هذه الحالات لتطوير أداء المؤسسات ووضع حلول وبدائل لتسهيل تقديم الخدمات، مؤكدا أن على المراكز التواصل مع هذه الحالات من خلال تقديم تقارير سنوية لكيفية التعامل معها.

وأضاف هناك حلول بديلة موجودة للتعامل مع هذه الحالات لتوفير المجهود والعناء على هذه الفئة التي لها كل التقدير والاهتمام في مجتمع الإمارات، مضيفا أن هناك حالات لا يوجد من يرعاها.

وردت معالي الوزيرة قائلة ابعث رسالة من خلال المجلس لكبار السن ان الربط الالكتروني لا يستوجب على أي مستفيد الحضور الشخصي إلى المراكز، وفي حالة رغب المواطن في الحضور الشخصي لا نمنعه، وهناك مبادرات معنية بالوصول إلى كبار السن في منازلهم، ولكن بعض كبار السن لا يفضل أن يصل ممثل الحكومة إلى منزله، مؤكدة أنه لا يتوجب على أي من المستفيدين من الضمان الاجتماعي مراجعة المراكز، وهناك حلول فيما يخص المحاكم والتي نحتاج معلومات منها، مشيرة الى وجود ربط مع هيئة الإمارات للهوية والجنسية الأمر الذي سهل الحصول على الكثير من المعلومات، مضيفة انها تطلب من أي حالة التواصل مع الوزارة للنظر في هذه القضايا.

وعقب سعادة الشحي قائلا المجلس يسعى الى خدمة شعب الإمارات إلا أن هناك حاجة تستوجب المزيد من البحث من خلال وضع نظام لمعالجة هذه القضايا، مطالبا بمتابعة هذه الحالات الموجودة ورفع تقارير بشأنها من خلال تطوير العمل الميداني، مشيرا إلى أن آلية التواصل مع بعض الفئات من فئة كبار السن غير واضحة، مطالبا بأخذ الملاحظات التي قدمها بعين الاعتبار.

وردت معالي الوزيرة مؤكدة أن تطوير الخدمات العمل فيه متواصل وسيتم التواصل مع كافة أعضاء المراكز وسيتم توجيههم بهذه الأمور، مؤكدة أهمية المبادرة التي قدمتها الحكومة للوصول إلى كبار السن أينما كانوا.

صرف مساعدات مالية للمواطنين العاجزين عن العمل

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد – وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي: لماذا لا يتم صرف مساعدات مالية شهرية للمواطنين الذين أثبتت التقارير الطبية لياقتهم للعمل.

وردت معالي الوزيرة أن الدولة حريصة على توفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، ويكفل قانون الضمان الاجتماعي حق الوصول على المساعدة الاجتماعية ويتم صرف مساعدة مالية شهرية لرب الأسرة وأفراد أسرته دون وضع حد لعدد الأفراد، وهناك فئتان: مصابون بالعجز المرضي يمنعه من كسب عيشه ولم يتجاوز الستين عاما وليس له مصدر فإن هذه الفئة يثبت عليها العجز الصحي فاذا كان العجز دائما يستمر صرف المساعدة له وإذا كان العجز جزئي يصرف له حتى يتعافى، وقد يتم تحويله الى فئة من لا عمل له لمدة معينة، أما الفئة الثانية فئة أصحاب الهمم وليس له مصدر دخل تستحق المساعدة الاجتماعية وتثبت إعاقته تصرف المساعدة له ولجميع أفراد الأسرة إلا إذا التحق بعمل، وهناك عدة أنواع لا تعتبر دخلا حسب القانون منها الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية او اليدوية، والمكافئات التي تستحق بصفة دورية.

وعقب سعادة الشحي قائلا الدولة تشجع على العمل وهي حريصة على إيجاد وتهيئة وتمكين المواطنين وتقديم الدعم المعنوي وتوفير فرص عمل، مشيرا أن هناك حالات تواجه إشكاليات وما يتم طلبه من وثائق صحية خاصة في الحالات التي لديها نسب عجز مختلفة، متسائلا من يوظف هذه الفئات ومن يتبناهم، مضيفا أن هناك من لديه نسبة عجز محددة لا تسمح له بالعمل ولا يتم اعطائهم بطاقات من الوزارة تثبت اصابتهم بالإعاقة وهي حالات يجب ا لنظر فيها.

وقال هذه الحالات تواجه إشكاليات الحصول على إعفاءات من العمل لإصابتهم بنسب عجز صحية، لماذا لا يتم فحصهم وتحديد هذه النسب وإيجاد فرص عمل تكفل حياة سعيدة لهم، مشيرا إلى أنه يوجد حالات يتم الصرف لهم من الوزارة وقبل فترة تم إيقاف هذه المعونات وهم لديهم حالات صحية وهذه تحديات تواجه هذه الفئات من الوزارة.

وردت معالي الوزيرة قائلة يجب توضيح بعض الأمور منها أن حالات العجز الصحي تتفاوت ويجب أن لا ننظر للحالات بمنظور شخصي ولكن هناك لجنة معتمدة طبية على مستوى الدولة لا تنظر في أسباب العجز الصحي للفئة التي تتلقى مساعدات من الوزارة وإنما على مستوى الدولة، ويجب التدقيق المفصل لضمان إيصال الأموال الى مستحقيها، والجانب الأخر هو ان ا لقرار الذي تصدره الوزارة في التمديد او القطع يأتي لضمان العدالة مع كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والنظر لجميع هذه الحالات ومناقشتها مع المختصين للتأكيد، وهناك بعض الحالات تم النظر فيها وهناك من هو قادر على العمل وهو موجود تحت فئة العجز الصحي، ويجب التأكد من ضمان استفادة الفئات المستحقة من الضمان الاجتماعي بطريقة حقيقية.

وعقب سعادة الشحي قائلا هناك من لديه نسب عجز صحي وهي واضحة وليس له القدرة على العمل، ولدى مراجعتهم للجنة الطبية الحالية يكون الرد أنها قادرة على العمل، متسائلا أين يذهب المواطن في هذه الحالة، مشيرا أن العمل مطلوب والتشيع مطلوب ولكن هناك حالات لديها تقارير من مستشفيات بأنها مصابة واللجنة ترفض هذا التقرير.

وردت معالي الوزيرة قائلة ما يصل الوزارة تتعامل معه وفق القانون وهناك جهات تتابع عملنا ولا يمكن مخالفة اللجنة الطبية المقررة من الحكومة، والوزارة ليست مرخصة ان تعطي الرأي الطبي وعلينا الالتزام بالقانون، وهذا ما يمنع ان تنظر الوزارة في الحالات التي تحدث عنها سعادة العضو، وتم النظر في 65 حالة بعد التقارير الطبية وتم اعادتهم الى العمل، مؤكدة إنه جاري العمل على إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي من اجل التمكين الاجتماعي وليس الرعاية الأولية ونضمن الرعاية والتمكين الحقيقي.

الموافقة على مشروع القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي

وقبل البدء في مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، الذي أشار إلى المجلس أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 16/01/2018م إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأن يعرض على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات.

وأعربت معالي وزيرة تنمية المجتمع عن شكرها للمجلس وللسادة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، على ما بذلوه من جهود خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي وإعداد تقريرها بشأنه، وتم الأخذ بالملاحظات التي تم طرحها، مضيفة أن هذا المشروع هو أحد مبادرات عام الخير 2017م، ونشكرهم على جهودهم على مناقشته مع الجهات المعنية، مؤكدة أن يأتي اصدار هذا القانون في عام زايد.

وعرف مشروع القانون ” العمل التطوعي” بأنه كل نشاط فردي أو جماعي بدون مقابل مادي أو وظيفي يهدف إلى تحقيق منفعة للغير.

واستحدث المجلس تعريفين هما “الفرص التطوعية” وهي: برامج تطوعية محددة الأهداف والنتائج.

وتعريف “ميثاق العمل التطوعي” وهو: الوثيقة التي تحدد القيم الأساسية للتطوع وحقوق وواجبات المتطوع والفرق التطوعية.

وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توفرها في المتطوع الطبيعي بأن يكون من مواطني الدولة أو المقيمين بها، وأن لا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة ميلادية، ويجوز لمن يقل عمره عن ذلك التطوع بموافقة ولي أمره، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة إذا كان تطوعه في مجال مهنته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أية شروط أخرى، بالإضافة إلى ضوابط تنفيذ حكم هذه المادة.

وبين مشروع القانون أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد شروط وضوابط تطوع الاشخاص الاعتباريين، كما تحدد شروط وضوابط تطوع الاشخاص الزائرين للدولة.

وطبقا لمشروع القانون تعد وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع جهات الموارد البشرية الحكومية الاتحادية والمحلية سياسات وآليات وضوابط وشروط مشاركة موظفي الحكومة في العمل التطوعي.

وحسب مشروع القانون تلتزم الجهات المنظمة للعمل التطوعي بما يأتي: توفير متطلبات الصحة والسلامة للمتطوعين والفرق التطوعية، والتأمين على المتطوعين والفرق التطوعية أثناء ممارسة العمل التطوعي، متى كان ذلك ضروريا، وتأهيل المتطوعين والفرق التطوعية من خلال إشراكهم في دورات تعريفية متخصصة بالعمل التطوعي، وتحديد المهام المطلوب تأديتها من المتطوع والفريق التطوعي، وتوفير الاحتياجات اللازمة لأداء مهمة المتطوع والفريق التطوعي، والمحافظة على سرية، والمعلومات الشخصية للمتطوع والفريق التطوعي، والتأكد من استيفاء المتطوعين والفرق التطوعية لديه للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون.

ووافق المجلس على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.