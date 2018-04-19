الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 19/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 20 / 04 / 2018

صحو الى غائم جزئياً ومغبر أحياناً ،مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصةً على بعض المناطق الداخلية الوسطى

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 20 – 35 /40 كم/ ساعة بوجه عام على اليابسة ، وتكون شمالية غربية 35 – 50/ 55 كم/ساعة على البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو الى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ظهراً، وقد تثير الغبار على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الداخلية والساحلية مع إحتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.