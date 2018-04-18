10 نجوم يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي

يتنافس عشرة لاعبين إماراتيين على جائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب إماراتي، ضمن جوائز دوري الخليج العربي التي تنظمها لجنة دوري المحترفين، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها في العاشر من مايو المقبل. وسيستمر التصويت للفئات المختلفة للجائزة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة www.awards.agleague.ae، حتى يوم 22 أبريل الجاري، على أن يتم الإعلان عن أفضل ثلاثة مرشحين عن كل فئة في 23 أبريل.



وتضم قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية للاعب الإماراتي كل من: علي مبخوت الجزيرة، ريان يسلم، عمر عبد الرحمن، إسماعيل أحمد ومهند سالم من العين، أحمد إبراهيم، خليفة مبارك ومحمود خميس من النصر، محمد مرزوق من شباب الأهلي، وسالم العزيزي من الوصل.



وطبقت اللجنة آلية محددة في اختيار اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي من بين اللاعبين الإماراتيين استناداً على الإحصائيات المقدمة من شركة سبورت رادار الشريك الإحصائي للجنة دوري المحترفين. وتخضع الأسماء المرشحة للتصويت من قبل الفنيين والإعلام والجمهور، بنسب متفاوتة حيث يتم احتساب 50% من جملة النقاط من خلال تصويت المدرب وكابتن الفريق بواقع 25% لكل منهما، 25% لوسائل الإعلام المختلفة، 10% للجمهور عن طريق التسجيل في الموقع الالكتروني، فيما تحتسب 15% من النقاط بناءً على الإحصائيات.

جائزة الكرة الذهبية كانت من نصيب عمر عبدالرحمن في نسختيها الأولى والرابعة (2012-2013 و2015-2016)، و علي مبخوت في الموسمين (2014-2015 و 2016-2017)، ثم إسماعيل الحمادي في موسم 2013-2014.

فيما تشهد الجائزة في الموسم الحالي تنافساً أكبر بين اللاعبين العشرة الذين حجزوا أماكنهم في القائمة بعد أن قدموا مستويات متميزة خلال مباريات دوري الخليج العربي.