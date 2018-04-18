الرئيس الإيطالي يكلف رئيسة مجلس الشيوخ بتشكيل حكومة جديدة

كلّف الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، رئيسة مجلس الشيوخ ماريا كازيلاتي، بتشكيل حكومة جديدة، لتكون بذلك أول امرأة تسند إليها هذه المهمة في تاريخ البلاد.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم، إن الرئيس “ماتاريلا” استقبل “كازيلاتي” في قصر “كويريناله”، وأوكل إليها مهمة التحقق من وجود أغلبية برلمانية بين أحزاب ائتلاف يمين الوسط وحركة “خمس نجوم”.

وأشار البيان أن “رئيس الجمهورية طلب من رئيسة مجلس الشيوخ، تقديم تقرير حول هذه المهمة بحلول بعد غد الجمعة”.

وتنتمي كازيلاتي (71 عاما) إلى حزب “فورتسا إيتاليا” الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق زعيم يمين الوسط، سيلفيو برلسكوني.

وقبل انتخابها أول رئيسة لمجلس الشيوخ، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مارس/ آذار الماضي، عملت كازيلاتي محامية.

وكانت عضوا في المجلس الأعلى للقضاء (السلطة القضائية) في الفترة من 2014 وحتى 2018، كما شغلت منصب نائب وزير العدل (عام 2008) في حكومة برلسكوني.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أجرى الرئيس ماتاريلا مشاورات سياسية مع قادة تنظيمات يمين الوسط، ويسار الوسط، وحركة “خمس نجوم”، في سبيل إيجاد شخصية لتكليفها بتشكيل حكومة جديدة.

وتقدم رئيس الحكومة باولو جينتيلوني باستقالته في 24 مارس الماضي، فيما يقوم حاليا بتسيير أعمال الحكومة.

وحصلت حركة خمس نجوم على 32.66% من مقاعد مجلس النواب، وعددها 630، وعلى 32.22% من مقاعد مجلس الشيوخ وعددها 320.

وتمكن يمين الوسط الذي يقوده حزب “فورتسا إيتاليا” بزعامة برلسكوني من تحقيق نسبة 37% في النواب و37.49% في الشيوخ، وهو الائتلاف الذي يشارك فيه كل من حركة “رابطة الشمال” اليمينية المتطرفة وحزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف.

وأصبحت “رابطة الشمال” هي الحزب الأول في معسكر يمين الوسط في النواب (17.73%) وفي الشيوخ (17.63%)، متفوقة على حزب برلسكوني نفسه الذي حصل على 14% في النواب والشيوخ.

فيما انهار الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، الذي يقود يسار الوسط إلى 18.72% في مجلس النواب وفي الشيوخ على 19.12%.