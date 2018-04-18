محكمة عراقية تقضي بإعدام 212 شخصا بتهمة الانتماء لـ”داعش”

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، أن محكمة الجنايات في محافظة نينوى (شمال) أصدرت حكما بالاعدام بحق 212 شخصا أدينوا بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان إن “محكمة الجنايات في استئناف نينوى الاتحادية، أعلنت عن أعداد دعاواها المحسومة والأحكام الصادرة فيها منذ التحرير وعودة الحياة في الموصل (من داعش في صيف 2017)”.

وأضاف، أن “الإحصائية الصادرة من محاكم الجنايات، بيّنت أن أعداد المحكومين بلغت 815 شخصا، ضمّت 212 حكما بالاعدام، و150 حكما بالسجن المؤبد”.

وأوضح البيان، أن “المحكمة أصدرت أيضا أحكاما مختلفة، منها 341 حكما بالحبس المؤقت، و112 حكما بالإفراج لمن لم تثبت إدانتهم”.

وبيّن أن “النسبة الأعظم من هذه الأحكام طالت عناصر في تنظيم داعش الإرهابي، ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين”.

وتشير التقديرات أن العراق يحتجز في معسكر شمالي البلاد، نحو 1400 من الزوجات الأجنبيات وأطفال من يُشتبه في أنهم أعضاء بتنظيم “داعش”.

وتجري محاكمة المنتمين لـ”داعش”، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية.

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.

كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.