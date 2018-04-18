وهذا التقليد، الخاص بتنظيف الشوارع بسرعة وإعادة طلاء الأسوار وتغطية المباني القديمة، التي تضرب بجذورها في النزعة الاستبدادية بدول ما بعد الحقبة السوفيتية، ترسخ في عهد الرئيس السابق إسلام كريموف.

وفي بعض الحالات تم توجيه طلاب المدارس إلى إعادة لصق قطع من القطن بالغراء في بقايا مزروعات، حتى يبدو الحقل في صورة أبهى خلال زيارة كريموف.

ووعد ميرضيائيف، وهو رئيس وزراء سابق تولي السلطة بعد وفاة كريموف عام 2016، بإصلاح البلاد وانتقد بعض سياسات عهد كريموف مثل الإحصاءات الملفقة.

لكن عادة تزيين الواجهات استمرت، وفي الشهر الماضي لقيت مدرسة عمرها 23 عاما حتفها بعدما صدمتها شاحنة بينما كانت تنظف حافة طريق سريع قبل زيارة ميرضيائيف لمنطقة سمرقند، مما أثار غضبا عاما، حسب “رويترز”.

وقال متحدث باسم ميرضيائيف إن الرئيس أمر الحكومة بمنع التعبئة الإجبارية لموظفي القطاع العام مثل المدرسين والأطباء والممرضات في أعمال تحسين المناطق الحضرية.

وسيواجه المنتهكون للحظر تهما جنائية.