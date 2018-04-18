صلاح يقود التشكيلة المثالية لـ”البريمرليغ”

أعلنت رابطة دوري المحترفين الإنجليزية، الأربعاء، التشكيلة المثالية للموسم الحالي 2017-2018 للدوري المحلي لكرة القدم (البريمرليغ).

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول في القائمة، ليكون اللاعب الوحيد من صفوف فريقه في القائمة.

وشهدت التشكيلة التواجد الأكبر من لاعبي نادي مانشستر سيتي بواقع 5 لاعبين بعدما نجح لاعبوه في حسم لقب الموسم الحالي قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.

وجاء في المرتبة الثانية تواجد ثلاثة لاعبين من توتنهام، ولاعب واحد من كل من ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي، لحراسة المرمى الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).

وفي خط الدفاع: كايل ووكر، والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي)، والبلجيكي يان فيرتونخين (توتنهام هوتسبير)، والإسباني ماركوس ألونسو (تشيلسي).

وفي خط الوسط: البلجيكي كيفين دي بروين والإسباني ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)، والدنماركي كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبير).

بينما يقود الهجوم بجانب صلاح الثنائي الأرجنتيني سيرغيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وهاري كين (توتنهام هوتسبير).