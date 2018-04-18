شاهد بالفيديو | أول طريق مكهرب في العالم بالسويد

طورت السويد أول طريق مكهرب من نوعه يسمح للسيارات الكهربائية بشحن نفسها بنفسها خلال السير على طوله.

ويمتد الطريق على مسافة 2 كيلومتر بين مطار ستوكهولم، وموقع الخدمات اللوجستية، على أمل أن يكون بداية تزويد 20 ألف كيلومتر من الطرق السريعة في البلاد بهذه التقنية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتهدف هذه التقنية، إلى حل أكبر مشكلة تواجه السيارات الكهربائية، وهي الحفاظ على شحنها لمسافات طويلة، حيث يتم نقل الطاقة من اثنين من خطوط السكك الحديدية المضمنة في الطريق إلى السيارة، من خلال ذراع تعلق على الجزء السفلي منها، على غرار الترام الكهربائي أو القطار.

ويتم فصل الذراع بشكل تلقائي عند تبديل السيارة لمسارها، ومن ثم تعيد الاتصال بخط كهربائي مختلف، وتتم مراقبة استهلاك كل سيارة، لاحتساب فاتورة الطاقة، بشكل مماثل لما يحدث في محطات الوقود.

ويمكن أن تساعد هذه الطريقة لشحن السيارات خلال سيرها على الطريق، بجعلها أرخص وأخف وزناً، لأنها لا تضطر للسفر لمسافات طويلة دون شحن.

يذكر أن السويد تملك 500 ألف كيلومتراً من الطرق، ولكنها لا تحتاج سوى إلى إمداد الطرق السريعة بالكهرباء، حيث لا يتعين على السيارات السفر لأكثر من 45 كيلومتراً للوصول إلى أحدها.