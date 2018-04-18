رئيس الدولة يمنح سفير اليونان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” سعادة ديونيزيوس زويس سفير الجمهورية اليونانية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح السفير اليوناني الوسام تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي السفير اليوناني الوسام خلال استقباله بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي اليوم.

و أعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله .. مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان في المجالات كافة.

من جانبه أعرب السفير اليوناني عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .. مشيدا بالسياسة الحكيمة لسموه ودوره البارز إقليميا ودوليا.

و توجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.