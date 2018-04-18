إطلاق اسم الشهيد “علي خليفة المسماري” على أحد شوارع جزيرة الريم

أطلق اليوم اسم الشهيد علي خليفة هاشل المسماري على أحد الشوارع الرئيسية في جزيرة الريم في أبوظبي.

وشهد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي إزاحة الستار عن اللوحة التي تحمل اسم الشهيد.

و حضر إزاحة الستار معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي وسعادة سيف بدر القبيسي مدير عام بلدية أبوظبي وعدد من ذوي الشهيد ورفاقه في القوات المسلحة.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إن جنود القوات المسلحة الإماراتية سجلوا أسمى آيات الشجاعة والبطولة من خلال تقديم أرواحهم فداء للواجب الوطني وتحقيق النصر فهم يستحقون منا تذكرهم على مر السنين .. مشيرا إلى أن هذه الكوكبة أصبحت منارة يهتدى بها ونموذجا للعطاء والتضحية ورمزا من رموز العز والشرف.

و أكد حرص القيادة الرشيدة على طرح وتبني المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تخليد ذكرى شهداء الوطن وتكريم القيم العليا التي يمثلونها.

من جهته قال معالي فلاح محمد الأحبابي : إننا نقف اليوم بكل فخر واعتزاز وإجلال أمام تضحيات شهدائنا البواسل الذين لبوا نداء الواجب الوطني واستبسلوا في سبيل الدفاع عن الحق والعدل ونصرة المظلوم “.

من جانبه تقدم خليفة هاشل المسماري والد الشهيد بجزيل الشكر و التقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة الحكيمة .. على وقفتها الإنسانية والوطنية مع أسر الشهداء في إمارات الدولة كافة وتوجيهاتها بتلبية احتياجاتها ومتطلباتها.

و قال إن تسمية الشوارع في الدولة بأسماء الشهداء يشكل مصدر فخر كبيرا لأسرهم ويأتي تقديرا من القيادة الرشيدة لتضحيات أبنائهم ودليلا على أن ذكراهم خالدة لا يمحوها تقادم السنين.

يأتي إطلاق اسم الشهيد على أحد الشوارع في أبوظبي انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة على تخليد المواقف البطولية والتضحيات الجليلة التي يقدمها أبناء دولة الإمارات في مختلف ميادين الواجب الوطني ووفاء واعتزازا بسيرهم العطرة والقيم النبيلة التي حملوها وهم يرفعون راية الإمارات عالية خفاقة بكل تفان وإخلاص.

كان الشهيد المسماري قد استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مهمة ” إعادة الأمل ” ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.