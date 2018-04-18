شاهد بالصور | حينما ينزل أطفال الدببة الماء لأول مرة

تشكل نزول الدب الصغير إلى المياه والتدرب على العوم والصيد مرحلة مهمة في تحوله، في انطلاقه للحياة وعلاقته بوالدته.

ورصدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظة رائعة لنزول طفل دب صغير لأول مرة إلى المياه مع والدته التي تعتني به وتدربه على السباحة.

وبينت الصحيفة أن دب يطلق عليها اسم “لارا” تبلغ من العمر 13 عام، في حديقة جالسنكيرتشن، في غرب ألمانيا، اصحكبت أبنها الذي يحمل اسم “نانوك” المولود في الرابع من ديسمبر الماضي.

يوضح الموقع أن نانوك ودل مع شقيقين أخرين في الحديقة لكن الأثنين ولدا ميتين.

ولكن بعد 18 أسبوع، تبدأ الام باصطحاب أبنها إلى المياه من أجل تدريبه على العوم والصيد، موضحة أن وزن هذا الديب الصغير بلغ حاليا 22 كيلو جرام، وأطلق عليه من قبل محبي الحيوانات على موقع الحديقة على الانترنت اسم “نانوك” والذي يعني “سيد الدببة” باللغة الألمانية.

وتظهر الصور استعداد نانوك للنزول للمياه بصحبة والدته وكذلك نزوله للمياه، وتدخل والدته من أجل حمايته وتدريبة على الطفو والتحرك في المياه.