الطقس اليوم صحو ومغبر أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 18/ 06 /2018إلى الساعة 0800 يوم 19 / 06 / 2018

صحو بوجه عام ومغبر أحياناً خلال النهار، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة ، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 25 كم/ساعة بوجه عام، تصل 35 كم/ساعة على البحر والمناطق المكشوفة.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس حار وصحو بوجه عام ومغبر أحياناً خلال النهار، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، قد تنشط أحيانا خلال النهار، والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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