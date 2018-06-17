إيقاف حركة الطيران في الكويت بسبب “عاصفة ترابية”

قررت الكويت اليوم الأحد وقف حركة الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية وتحويل مسار الطائرات القادمة إليها إلى مملكة البحرين والسعودية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم حالة الطوارئ في جميع المستشفيات.

ودعت الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم، إلى توخي الحذر نظراً لسوء الأحوال الجوية وانفاض الرؤية بسبب موجة الغبار التي تشهدها البلاد وطالبت قائدي المركبات عدم الوقوف المفاجئ وترك مسافة كافية بين المركبات.

وأعلنت هيئة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة بسبب سرعة الرياح التي تزيد سرعتها عن 30 عقدة.

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