جريحان في اعتداء بأداة حادة داخل متجر جنوبي فرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بإصابة شخصين، في اعتداء بأداة حادة داخل “سوبرماركت”، بمنطقة “لاسين سور مير” في إقليم فار، جنوبي البلاد.

وقال الإعلام الفرنسي، إن امرأة هاجمت شخصين بمشرط داخل سوبر ماركت في “لاسين سور مير” الساحلية، ما أدّى لإصابتهما.

ونقلت إذاعة أوروبا 1 عن بيرنارد مارشال، المدعي العام في مدينة طولون(جنوب)، قوله إن “الاعتداء تسبب بإصابة زبون في الصدر تم نقله إلى المستشفى، وإصابة سيدة تعمل محاسبة في المتجر بجرح أقل خطورة من الأولى”.

وأضاف المدعي العام، أن “الشرطة ألقت القبض على المعتدية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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