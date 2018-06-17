وزارة التربية: سنتخذ اجراءات رادعة ضد الطلبة الذين حطموا فصلهم الدراسي

وزارة التربية: ما بدر عن عدد من الطلبة من سلوكيات خاطئة عبر اتلاف مرافق إحدى المدارس أمر غير مقبول وهي دخيلة على المجتمع المدرسي وإزاء ذلك سوف يتخذ اجراءات رادعة طبقا للائحة سلوك المتعلمين بحق الطلبة المعنيين ومنها الزام أولياء اﻷمور بدفع نفقات اﻹصلاح وفقا لبنود اللائحة.ونؤكد أن السلوك الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو غير منضبط وفيه اعتداء على ممتلكات عامة وهو شيء نأسف لحصوله بهذا الشكل وندعو لمراعاة حس المسؤولية والتحلي بالانضباط والالتزام .

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