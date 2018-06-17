هيئة الموارد البشرية : ربط الإجازات المرضية لموظفي الحكومة الاتحادية مع «صحة دبي»

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن تشغيل الربط الإلكتروني لإدخال الإجازات المرضية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، مع نظامي «سلامة» و«شريان» الإلكترونيين الخاصين بهيئة الصحة في دبي.

وأكدت الهيئة، أنه يتم الإدخال الفوري للإجازات المرضية في نظام «بياناتي» فور إصدارها وتصديقها من نظامي «سلامة» و«شريان».

وأوضحت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، في تصريح لـ «الاتحاد»، بأن نظام «سلامة» يعنى بالشهادات المرضية الصادرة عن المستشفيات والعيادات الحكومية التابعة لهيئة الصحة بدبي، في حين يختص نظام «شريان» بالشهادات المرضية الصادرة عن المستشفيات والعيادات الخاصة التي تعمل تحت مظلة الهيئة.

وأكدت أن النظام الإلكتروني يقوم آليا بإدخال الإجازة المرضية في نظام معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، مما يقلص المجهود المترتب على الموظف لإحضار نسخة مصدقة من الشهادة المرضية وتحميلها على النظام عبر الخدمة الذاتية، مشيرة إلى أن الهيئة وفرت الدعم اللازم عبر نظام مكتب الدعم الفني، لتوفير المساعدة المطلوبة.

وأفادت، بانه بعد إدخال الإجازة المرضية في نظام «بياناتي»، يتم اعتماد الإجازة بوساطة المعنيين في كل جهة اتحادية، حسب آلية العمل المتفق عليها مسبقاً، وهم إدارة الموارد البشرية في الجهات المشمولة بالتطبيق.

وبينت أنه لن يكون هناك أي تدخل بشري من الموظف، حيث يتم مقارنة رقم الهوية الوطنية واسم الموظف المريض للتحقق من هويته، ومن ثم يتم اعتماد الإجازة المرضية في نظام «بياناتي» وفق الإجراء المتبع لكل جهة، مما يضمن تسرع الإجراءات وتبسطها ودقتها.

وأشارت إلى أن الهيئة، طورت مطلع العام الجاري آلية لربط نظام «بياناتي» بنظام وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإلكتروني «وريد»، بغية إدخال وتسجيل الإجازات المرضية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام «بياناتي» تلقائيا في النظام فور إصدارها وتصديقها من نظام «وريد». وبينت السويدي، أن نظام «بياناتي» حقق نقلة نوعية في التطبيقات الحكومية الذكية الخاصة بإجراءات الموارد البشرية المهمة في الحكومة الاتحادية، حيث يساعد في أتمتت جميع إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب في الوزارات والجهات الاتحادية منذ تعيين الموظف وحتى تقاعده ويرتقي بأداء الموارد البشرية استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية. من جانبها ذكرت شيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، أن الآلية الجديدة في إدخال الإجازات المرضية تفيد 42 وزارة وجهة اتحادية، وأنها ستسهم في تقليص عدد الخطوات اللازمة لتقديم الإجازات المرضية في نظام «بياناتي» من 6 خطوات إلى 3 خطوات، بما يسرع الإجراءات ويبسطها ويضمن دقتها، ويحافظ على البيئة، فضلاً عن أنها ستضمن التخلص من الممارسات غير القانونية، كإرفاق إجازة غير مصدقة. وأكدت العوضي، أن نظام «بياناتي» يحظى بأهمية قصوى، نظراً لحيوية المشروع ومكانته الاستراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعزز من تنافسيتها، ويشكل مرجعاً ومصدراً رئيساً لبيانات وإحصاءات ومؤشرات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ويساعد في أتمتت جميع إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب ويحولها إلى خدمات ذاتية، ما يوفر الوقت والجهد والمال والموارد البشرية. ولفتت العوضي، إلى أن نظام «بياناتي» ومنذ إطلاقه، نجح في إحداث تغيير جذري لمنظومة العمل المؤسسي التي كانت سائدة في الحكومة الاتحادية، حيث جاء بثقافة عمل جديدة شعارها «موارد بشرية بلا أوراق»، وأصبح خلال فترة قصيرة المنصة الذكية لإجراءات وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المهمة في الحكومة الاتحادية.

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