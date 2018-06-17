الإصابة تنهي مشوار نجم الدنمارك في كأس العالم

قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن ويليام كفيست، لاعب وسط المنتخب الأول سيغيب عن مباريات منتخب بلاده المتبقية في كأس العالم، بعد إصابته على ما يبدو بكسر في الضلوع في انتصار فريقه 1- 0 على بيرو.

وأصيب كفيست أثناء صراع مع جيفرسون فارفان لاعب بيرو على كرة عالية، ونقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما على محفة إلى خارج الملعب وتم استبداله.

وتابع الاتحاد: “أصيب ويليام كفيست في الضلوع وسيعود إلى الدنمارك، يتمنى له الجميع الشفاء العاجل”.

وتحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بينما تتصدر فرنسا الترتيب بفارق الأهداف.

وتلتقي الدنمارك مع أستراليا يوم الخميس المقبل.



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