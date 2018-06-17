“Xiaomi” تطلق أقوى هواتفها

طرحت شركة “Xiaomi” مؤخرا هاتف “Mi 8” بمواصفات تجعل منه واحدا من أفضل الهواتف في الأسواق.

ويتوقع لهذا الهاتف أن يشكل منافسة قوية لهواتف “آيفون-X” نظرا لمواصفاته المتميزة، ومن أهمها:

– معالج “Snapdragon 845” يعتبر من أفضل معالجات الهواتف الحالية.

– الشاشة بمقاس 6.21 بوصة بدقة عرض “FHD+”، وشبيهة بشاشات “آيفون-X”.

– ذاكرة الوصول العشوائي 6 غيغابايت.

– ذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 غيغابايت.

– كاميرا أمامية بدقة 30 ميغابيكسل.

– كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل.

– بطارية بسعة 3400 ميللي أمبير مزودة بخاصية الشحن السريع “Quick Charge 4.0”.

– ماسح لبصمات الأصابع.

أما سعر هذا الجهاز فيبدأ من 421 دولارا.

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