“Xiaomi” تطلق أقوى هواتفها
طرحت شركة “Xiaomi” مؤخرا هاتف “Mi 8” بمواصفات تجعل منه واحدا من أفضل الهواتف في الأسواق.
ويتوقع لهذا الهاتف أن يشكل منافسة قوية لهواتف “آيفون-X” نظرا لمواصفاته المتميزة، ومن أهمها:
– معالج “Snapdragon 845” يعتبر من أفضل معالجات الهواتف الحالية.
– الشاشة بمقاس 6.21 بوصة بدقة عرض “FHD+”، وشبيهة بشاشات “آيفون-X”.
– ذاكرة الوصول العشوائي 6 غيغابايت.
– ذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 غيغابايت.
– كاميرا أمامية بدقة 30 ميغابيكسل.
– كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل.
– بطارية بسعة 3400 ميللي أمبير مزودة بخاصية الشحن السريع “Quick Charge 4.0”.
– ماسح لبصمات الأصابع.
أما سعر هذا الجهاز فيبدأ من 421 دولارا.
عام للموقع - Curated tweets by Araa_Opinion