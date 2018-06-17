شاهد بالصور | سانت بطرسبورج .. لمحة من الجمال الروسي

تشكل مدينة سانت بطرسبورغ، من أجمل المدن الروسية بل والأجمل في القارة الأوروبية.

على الرغم من أن روسيا يعتبر أمر شاق السفر إليها، لاسيما لبعد المسافة عن الشرق الأوسط، إلا أن هذه الدولة تضم العديد من الأماكن المذهلة والتي تستحق الذهاب إليها لاكتشافها، لاسيما مدينة سانت بطرسبورغ.

سانت بطرسبورغ هي مدينة ميناء على بحر البلطيق، وظلت لقرنين عاصمة الأمبراطورية الروسية، منذ تأسيسها عام 03 على يد بيتر الأعظم، الذي لا يزال رمز المدينة بتمثاله الشهير من البرونز كرجل يمتطي حصان.

وتعد المدينة المركز الثقافي لروسيا، لاسيما وأنها تضم الكثير من المعالم الثقافية مثل المتاحف الأثرية والمسارح، ومنها مسرح مارينسكي، إضافة إلى كونها مركز رقص الباليه في روسيا، وكذلك كونها مقر لمتحف هيرميتاج، الذي يعد أكبر متحف فني في العالم.

يغلب على المدينة الطراز المعماري لحقبة الأمبراطورية، حيث المباني الفسيحة والمعمار الفخم والمذهل، والألوان الذاهية مثل الأبيض والذهبي.

أحد جماليات المدينة، هو نهر نيفا الذي يمر بقلب المدينة، ويحولها جزئيا لما يشبه فينسيا، حيث المنازل مقامة على جانبي مجرى المياه.

ووضعت اليونسكو القلب التاريخي للمدينة بالعديد من النصب والأثار فيه، على قائمتها للتراث العالمي.

واختير استاد المدينة ليستضيف جزء من مباريات كأس العالم، الذي تنظمه روسيا هذا العام.

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