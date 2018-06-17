إيطاليا تعتزم منع صادرات الأرز الآسيوي من دخول موانئها

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الأحد، إن بلاده “ستمنع السفن المحملة بصادرات الأرز الآسيوي من دخول موانئها”، رغم توقيع اتفاقيتين أوروبيتين في هذا الصدد، تطبيقا لما أسمها “مبدأ المنافذ المغلقة”.

وتدخل صادرات الأرز بدون جمارك من كمبوديا منذ سبتمبر/ أيلول 2009، ومن ميانمار اعتبارا من يونيو/ حزيران 2013، بموجب اتفاقيتين لتحرير التجارة تم إبرامها بين البلدين والاتحاد الأوروبي، وتلتزم إيطاليا بتنفيذهما باعتبارها دولة عضو في الأخير.

وأضاف سالفيني مبررا تلك الخطوة: “الحقيقة هي أننا لم نعد تابعين لأحد”، حسب ما نقل عنه التلفزيون الحكومي الإيطالي.

وتابع: “بعد منع سفن المنظمات غير الحكومية، يمكننا أيضا إيقاف السفن التي تصل موانئنا محملة بالأرز من كمبوديا وميانمار”.

واستطرد الوزير -الذي يتزعم تنظيم “رابطة الشمال” اليمنيمي المتطرف: “سنطبق مبدأ المنافذ المغلقة، وسنمنع السفن المحملة بالأرز الآسيوي”.

ولفت إلى أنه ستخذ تلك الخطوة “دعما لاتحاد المزارعين” في إيطاليا، الذين اجتمع مع ممثليهم قبل يومين في تورينو، وشكوا من حدة منافسة الأرز الآسيوي بسبب رخص اليد العاملة.

وتعد إيطاليا البلد الأوروبي الأول في زراعة الرز، وعانى المزارعون المحليون من حلول صادرات الأرز الآسيوي إلى الدول الأوروبية محل الإيطالية.

وكان الاعتماد الأوروبي على الأرز الآسيوي بنسبة 2% في 2008، ليصبح بنسبة 26 في المائة في 2017، حسب احصائيات الاتحاد الأوروبي.

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