سقوط كارثي لمنتخب ألمانيا في أول مباراة بكأس العالم

هذه المرة الماكينة الأصلية خرجت من مصنع عتيق في قلب مكسيكو سيتي، الآلة الألمانية معطلة. المكسيك أسقطت بطل العالم.

بداية ولا أجمل للمكسيك في كأس العالم 2018 تمكنت باقتدار من إسقاط ألمانيا بهدف دون رد في مستهل مباريات المجموعة السادسة من البطولة.

لأول مرة تخسر ألمانيا مباراتها الأولى في المونديال منذ عام 1982، منذ سقوطها أمام الجزائر.

وقدمت المكسيك درسا في الهجمات المرتدة والقتال أمام فريق ألماني شرس قوي عتيد وظفرت بالنقاط الثلاث.

مباراة للتاريخ

بدأ المخضرم مانويل نوير في حماية عرين المانشافت ودفع المدرب يواخيم لوف بتوماس مولر وتيمو فيرنر في الهجوم لمباغتة المكسيكيين.

وفي المقابل حمل لواء المكسيك المهاجمان كارلوس فيلا وخافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو”.

وبدأت المكسيك المباراة بقوة وضغطت عاليا وحاولت مباغتة بطل العالم وكاد هيرفينج لوزانو تسجيل أسرع هدف في المونديال في الدقيقة الأولى حين اخترق دفاع ألمانيا من الجهة اليسرى وسدد لكن أبعد جيروم بواتينج الكرة ببراعة بعد تدخل متقن.

ونفذ المكسيكيون الركلة الركنية وسقطت الكرة أمام نوير الذي التقطها سريعا قبل تدخل لاعبي المنافس.

وردت ألمانيا سريعا وهددت المكسيكيين بتسديدة لفيرنر من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة الثالثة.

بداية نارية !

وركز الألمان على الجبهة اليسرى في الهجوم عن طريق مارفن بلاتينهارت وجوليان دراكسلر واخترقوا دفاع المكسيك في الدقيقة السابعة وسدد ماتس هوميلز كرة ضعيفة أمسكها الحارس جييرمو أوتشوا.

ورفض المكسيكيون الاستسلام لألمانيا وضغطوا وهاجموا وسدد هيكتور هيريرا كرة قوية التقطها نوير في الدقيقة العاشرة.

واستمر الزحف المكسيكي فحصل الفريق على ركلة حرة لعبت داخل منطقة الجزاء وسدد هيكتور مورينو الكرة برأسه لكن نوير نجح في الإمساك بها في الدقيقة 14.

مباراة مثيرة متكافئة وممتعة للغاية وإيقاعها مرتفع جدا!

وكادت ألمانيا أن تسجل بعد كرة عرضية لمست قدم المدافع كارلوس سالسيدو قبل أن تخرج إلى ركلة ركنية في الدقيقة 15.

وتصرف تشيتشاريتو بسذاجة بعد انفراد تام بمرمى ألمانيا فتأخر في التسديد لتضيع فرصة التقدم للمكسيكيين في الدقيقة 18.

واستلم فيرنر الكرة بطريقة رائعة داخل منطقة جزاء المكسيك وسدد الكرة وظهره للمرمى مهددا أوتشوا الذي تصدى بنجاح في الدقيقة 20.

فرصة هنا وأخرى هناك.

شجاعة غير عادية يلعب بها الفريق المكسيكي دون رهبة من حدة الماكينات الألمانية.

واستمر فريق “إلتري” خطيرا على مرمى الألمان وتلقى ميجيل لايون كرة بينية داخل منطقة جزاء المانشافت لكن بعيدة عليها فسبقه إليها نوير في الدقيقة 34.

وحانت لحظة الحقيقة، المكسيك تعاقب ألمانيا على الجرأة الزائدة واندفاع لاعبيها بكثرة إلى الأمام.

هجمة مرتدة في الدقيقة 35 مرر تشيتشاريتو الكرة إلى لوزانو الذي انطلق في الجهة اليسرى وراوغ جوشوا كيميتش وسدد على يسار نوير معلنا تقدم بلاده.

ولم يهدأ الألمان، اشتد غضبهم فهاجموا بضراوة وحصلوا على خطأ قريب من مرمى المكسيك سدد معه توني كروس الكرة في العارضة التي أبت أن يتعادل المانشافت في الدقيقة 39.

اشتعلت المباراة أكثر وأكثر

ونجحت المكسيك في الخروج متقدمة بعد شوط أول رائع بين الفريقين.

للتذكير، آخر مرة ألمانيا لم تفز بمباراتها الأولى في المونديال كان منذ 32 عاما حين تعادلت 1-1 أمام أوروجواي في مونديال 1986 الذي أنهته وصيفة للأرجنتين.

ووجدت ألمانيا صعوبة في إدراك التعادل مع انطلاق الشوط الثاني الذي بدأته مهاجمة وواجهت 11 مقاتلا مكسيكيا.

وأضاعت المكسيك فرصة جديدة لمباغتة ألمانيا المندفعة للأمام بشكل غريب فانطلق تشيتشاريتو وفيلا منفردين بالمرمى لكن مرر الأول الكرة بشكل غير متقن للثاني في الدقيقة 57.

وأجرى لوف أول تغيير في الدقيقة 60 فدخل ماركو رويس بدل من سامي خضيرة ليقرر مدرب ألمانيا زيادة الكثافة الهجومية.

وهاجمت ألمانيا بكل خطوطها واندفع كيميتش الظهير داخل منطقة جزاء المكسيك وتلقى كرة عرضية من جيروم بواتينج فقابلها بتسديدة مزدوجة خلفية مرت فوق عارضة أوشوا في الدقيقة 65.

ماذا أصاب بطل العالم؟

واستلم دراكسلر الكرة داخل منطقة جزاء المكسيك وسددها بقدمه اليمنى لكن خرجت إلى ركلة ركنية لعبت سريعا ليتلقى فيرنر الكرة بجوار المرمى لكن سدد بعيدا في الدقيقة 67.

وأصبحت ألمانيا أكثر شراسة وقوة وحاصرت المكسيك في وسط ملعبها بحثا عن الهدف المنتظر.

وسدد كروس كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 76 بعد ثوان من دخول رافاييل ماركيز قائد المكسيك بدلا من خوان جواردادو.

خامس مونديال للمخضرم ماركيز صاحب الـ39 عاما.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها أقحم لوف المهاجم المخضرم ماريو جوميز بدلا من بلاتينهارت الظهير في الدقيقة 79، هجوم هجوم هجوم!

لكن هناك ثمن!

انطلق راؤول خيمينيز في انفراد تام بمرمى ألمانيا ومعه لاعبين أمام بواتينج وهوميلز فقط لكن تمريرته قطعها الأخير منقذا فريقه من هدف ثان في الدقيقة 81.

ودفع لوف بجوليان براندت لاعب باير ليفركوزن بدلا من فيرنر في آخر تغيير لألمانيا في الدقيقة 86.

وسدد جوميز الكرة برأسه بجوار القائم في الدقيقة 87 بعد متابعته لكرة عرضية من الجهة اليمنى، لا زالت المعاناة.

وكشرت ألمانيا عن أنيابها في الدقائق الأخيرة فسدد براندت كرة في القائم الأيمن في الدقيقة 89، زحف متواصل ورعب في المعسكر المكسيكي!

وأطلق الحكم صافرته منهيا هذه المباراة الخرافية.

سقط بطل العالم! والمكسيك تحصد النقاط الثلاث.

وتلعب ألمانيا أمام السبت المقبل ثاني مباراتها في البطولة أمام السويد بينما تواجه المكسيك منتخب كوريا في نفس اليوم.

وتواجه السويد الفريق الكوري يوم الاثنين في الجولة الأولى من المجموعة السادسة للمونديال.