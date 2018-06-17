الطيران المدني الكويتي : حركة الملاحة الجوية بمطار الكويت تعود إلى طبيعتها

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي إلى طبيعتها إثر تحسن مستوى الرؤية بعد أن كانت الأوضاع غير مستقرة بسبب حالة الغبار في البلاد اليوم الأحد.

وقال مدير الملاحة الجوية في الإدارة عماد السنعوسي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحركة في المطار من هبوط وإقلاع للطائرات عادت إلى طبيعتها بعد تحسن مستوى الرؤية الأفقية.

وتوقع السنعوسي استمرار نشاط الرياح والأجواء المغبرة في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة بحيث تشهد الأجواء تحسنا نسبيا يوم بعد غد الثلاثاء.

وكانت (الطيران المدني) أعلنت في وقت سابق اليوم أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي “غير مستقرة” بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا بسبب الغبار.

ويتأثر طقس البلاد وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق تصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق مع نشاط في الرياح تكون شمالية غربية مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية وتزيد سرعتها على 70 كيلومترا في الساعة.

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