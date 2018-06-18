بالفيديو.. انهيار مفاجئ في مركز سياحي شمال الصين

أصيب ما لا يقل عن تسعة سياح بجروح إثر انهيار مفاجئ لسقف داخل المركز السياحي بمقاطعة شانشي شمال غرب الصين.

ووقع الحادث بجبل هوا شان في منطقة ذات مناظر طبيعية في مدينة هواين، بينما كان الناس ينزلون بمستوى واحد باستخدام السلالم المتحركة.

وهرع فريق طوارئ على الفور إلى المكان لينقذ أولئك المدفونين تحت الأنقاض، حيث تم نقلهم فيما بعد إلى المستشفى القريب.

وقامت سلطة المركز بإغلاق الموقع السياحي وتفعيل خطة الطوارئ، وأنشأت فريقاً للتحقيق في سبب الحادث، نقلا عن يورونيوز.

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