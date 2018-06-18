بالصور.. مترو الأنفاق الرخامي في كوريا الشمالية

مع كل صباح يتدفق مئات الآلاف من العمال والموظفين في بيونج يانج، عاصمة كوريا الشمالية إلى محطات مترو الأنفاق من أجل التنقل، كونه وسيلة النقل الحيوية في العاصمة.

يوضح موقع “MSN” المهتم بالترفيه فإن نظام المترو الصاخب في العاصمة الكورية الشمالية يعرف بجماله المذهل، ومحطاته المغطاة بشكل واسع بالرخام.

يتكون نظام المترو في بيونج يانج من 16 محطة، وبني خلال سبعينات القرن المنصرم، ويخدم مئات الآلاف من العمال الذي يتنقلون من خلاله.

ويعرف المترو أيضا بصالاته الواسع والفسيحة وسلالمه المتحركة الرائعة.

يوضح الموقع أن نظام المترو في بيونج يانج يبدوا غريبا أيضا، فصالاته مضائه دائما بأنوار خافتة، بالإضافة إلى تماثيلة المنحوتة للزعما السابقين، في حين تتحرك القطارات من الصناعة الألمانية حول الجداريات الحيوية في المحطات التي تصور مشاهد النصر للثورة الكورية.

يبين الموقع أن حوالي 5 آلاف سائح غربي يزور كوريا الشمالية فقط كل عام، لذا فإن معرفة الحياة اليومية في كوريا الشمالية أمر نادر، باستثناء من خلال بعد الصور القليلة التي تنقل من داخل هذه البلد.

ويعكس المترو صورة مصغرة للحياة بشكل عام في كوريا الشمالية.

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