ترميم الدفاع لا يُثير رغبة لوبيتيجي مع ريال مدريد

يبدو أن سوق انتقالات نادي ريال مدريد الإسباني مع المدرب الجديد جولين لوبيتيجي، سيكون هادئاً وخامداً على غرار السنوات القليلة الماضية، إذ لن يكون فلورنتينو بيريز مضطراً لإبرام صفقات كبيرة، اللهم بعض التعاقدات التي من شأنها تقوية دكة الاحتياط، وفقاً لموقع سبورت 360.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ترميم خط الدفاع لا يثير رغبة جولين لوبيتيجي، على الرغم من جميع المشاكل الواضحة والجلية التي عانى منها الفريق الملكي خلال الموسم المنقضي، وقد قرر المدرب الإسباني الاعتماد على خيسوس فاييخو في الموسم المُقبل ولا يرى أنه بحاجة إلى مدافعين جدد.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن إدارة ريال مدريد كانت ترغب في خروج فاييخو على سبيل الإعارة حتى يستمر في التطور، ولكن لوبيتيجي أوقف هذه الفكرة حيث أنه مُعجب بالمدافع وهو على دراية جيدة به من خلال تدرجه في الفئات السنية للمنتخب الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن لوبيتيجي يرى أن خط الدفاع مكتمل بوجود سيرجيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو فيرنانديز وفاييخو، وكل شيء يُشير إلى أن النادي سيأخذ بقرار المدرب الجديد ولن يتعاقد مع قلب دفاع إضافي بل سيمنح خيسوس فرصة ثانية.

الجدير بالذكر أن جولين لوبيتيجي بدأ مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية بقيادة ريال مدريد وخلافة المدير الفني السابق، زين الدين زيدان، الذي ترك له عبئاً كبيراً، بعدما فاز الفرنسي بتسعة ألقاب في عامين ونصف، من ضمنهم 3 ألقاب على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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