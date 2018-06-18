الجماهير العيناوية تترقب التجديد لـ «عموري»

مع اقتراب موعد تجمع العين قبل انطلاق المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الكروي الجديد 2018- 2019، تترقب الجماهير العيناوية إعلان مجلس إدارة شركة كرة القدم تجديد عقد قائد الفريق وصانع ألعابه الدولي عمر عبد الرحمن، في حين تؤكد كل المؤشرات أن التمديد للاعب هو مسألة وقت فقط لإنهاء بعض اللمسات الأخيرة خصوصاً بعد تأكيد رئيس مجلس الإدارة في تصريحات سابقة أن الأمور حسمت بنسبة كبيرة.

بداية

وسيبدأ الزعيم العيناوي بطل ثنائية الدوري والكأس رحلة الإعداد للموسم الجديد في الأسبوع الثاني من يوليو المقبل بتجمع اللاعبين للكشف الطبي خلال المرحلة الأولى من الإعداد قبل أن يغادر الفريق إلى سلوفينيا لإقامة المعسكر الخارجي الذي يستمر لمدة شهر في الفترة من 13 يوليو وحتى 14 أغسطس، وتخلله عدد من التجارب الإعدادية فضلاً عن مباراتي الذهاب والإياب أمام وفاق سطيف الجزائري بالبطولة العربية التي يشارك فيها العين للمرة الأولى، وذلك بعد الاتفاق مع الفريق الجزائري.

تحديات

وتنتظر العين تحديات عدة بالموسم الجديد أبرزها الدفاع عن لقبيه، فضلاً عن مشاركته في مونديال الأندية الذي تستضيفه الدولة للمرة الثانية هذا العام، إلى جانب خوض استحقاقاته في البطولة العربية التي يستهل مشواره فيها مطلع أغسطس المقبل بلقاء وفاق سطيف الجزائري في أوروبا، كما سيواجه فريق نادي الوحدة على كأس السوبر، وينتظر أن تقوم الإدارة العيناوية بتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المواطنين خصوصاً في مركزي الدفاع والوسط حسب ما نقله الموقع الرسمي للنادي أخيراً بعد التمديد للمدرب الكرواتي زوران ماميتش لموسم آخر.

تطوير

وأكد المدرب الكرواتي زوران أنهم يتطلعون لظهور أفضل خلال الموسم الجديد، موضحاً أن العمل خلال الفترة المقبلة سيقوم على أساس تطوير وتعزيز مقدرات الفريق، على النحو الذي يجعلهم قادرين على الصمود وتحقيق النتائج المأمولة في مختلف المسابقات التي يشارك بها العين، ولفت إلى أنهم عازمون على تقديم موسم استثنائي بتحقيق إنجازات كبيرة تسعد أنصار الفريق، وأعرب مدرب العين عن سعادته بالتجديد مع النادي لموسم آخر، ووعد بالعمل بجد من أجل تحقيق تطلعات العيناوية، وقال: نجحنا خلال الموسم الماضي في الحصول على لقبين من البطولات المحلية وبرغم أننا لم نوفق في الاستمرار بدوري أبطال آسيا، لكن يتوجب علينا الافتخار بما قدمناه وحققناه، ومن المهم أن نكرس جهودنا للاستفادة من خسارتنا الأخيرة بالمسابقة الآسيوية على أن نعود في النسخة المقبلة ونحن أقوى وفي درجة عالية من الجاهزية الفنية والبدنية.

نجاح

نجح المدرب زوران ماميتش الذي تعاقد معه النادي في فبراير من العام الماضي، في قيادة العين للحصول على بطولتي دوري الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي، محققاً إنجازاً غير مسبوق في تاريخ النادي، ويسعى لمتابعة نجاحاته خلال الموسم الجديد بالدفاع عن لقبيه المحليين والظهور المشرف في مونديال الأندية والبطولة العربية، والذهاب بعيداً في دوري أبطال آسيا، ومحاولة الفوز باللقب القاري الذي سبق وأن حصل عليه الزعيم عام 2003.

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